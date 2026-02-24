Hisense, offerta shock per lo smart TV top: occasione per tutti

Lo smart TV Hisense è in offerta al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche e le funzionalità.

Hisense

Lo smart TV è diventato oramai il fulcro dell’intrattenimento domestico. Un dispositivo connesso e con cui puoi fare veramente di tutto e non solo vedere i canali del digitale terrestre. Grazie al supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming puoi vedere ogni sera un programma differente. Se sei alla ricerca di un modello con che soddisfi tutti i tuoi requisiti, anche i più esigenti, da oggi trovi su Amazon il modello Hisense 55E7Q PRO con schermo da 55 pollici in promo al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto del 25% e risparmi 150 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Lo smart TV di Hisense è dotato di un pannello QLED con risoluzione 4K e refresh rate fino a 144 Hz, valore molto elevato e che fa la differenza soprattutto per i videogiocatori. Audio con una qualità professionale e supporta anche l’assistente vocale Alexa per gestire non solo il televisore, ma anche i dispositivi smart presenti in casa. Il sistema operativo VIDAA è la ciliegina sulla torta: hai accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Hisense da 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima offerta per lo smart TV Hisense QLED. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a 449,90 euro. Risparmi 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 89,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori occasioni di tutto il web per un televisore con queste caratteristiche.

La disponibilità del televisore è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo. Non perdere questa opportunità e approfittane subito.

Smart TV Hisense da 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Diagonale ampia, ottima qualità delle immagini con colori realistici e un sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Il televisore Hisense da 55 pollici disponibile oggi in promo risponde a tutte le tue esigenze di intrattenimento.

Il pannello assicura una risoluzione 4K ed è dotato della tecnologia QLED (Quantum Dot Color) che riproduce oltre un miliardo di sfumature di colore per immagini realistiche. Una delle peculiarità di questo modello è il refresh rate adattivo fino a 144Hz, che, unito alla modalità Game Mode Pro, garantisce una fluidità unica anche per i videogiocatori più esigenti, eliminando lag e distorsioni. La risoluzione 4K UHD è supportata dal potente processore Hi-View Engine, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni singolo frame, mentre la compatibilità con Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive assicura una gestione perfetta dei contrasti e della luminosità, adattandosi automaticamente alla luce della stanza.

L’esperienza immersiva è completata da un comparto audio da cinema: lo smart TV è dotato di un sistema a 2.1 canali con subwoofer integrato, capace di sprigionare bassi profondi e un suono avvolgente senza la necessità di speaker esterni. Il supporto alle tecnologie Dolby Atmos e DTS Virtual:X crea un campo sonoro tridimensionale che trasporta lo spettatore al centro dell’azione, sia che si tratti di un film d’autore o di una sessione di gaming intensa.

Per l’intrattenimento puoi fare affidamento al sistema operativo VIDAA U8, un’interfaccia estremamente rapida e intuitiva che offre accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming. Non manca il supporto all’assistente vocale Alexa che ti permette non solo di gestire il TV, ma anche i dispositivi smart presenti in casa.

