Hisense, smart TV in offerta a un prezzo stracciato: maxi risparmio di 500 euro

Lo smart TV Hisense è in promo da oggi su Amazon con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro. Immagini in 4K, super fluido e con più di 1000 app a disposizione.

Hisense

Una delle migliori offerte del weekend riguarda uno smart TV da pochissimo uscito sul mercato e da oggi disponibile con uno sconto shock. Parliamo del televisore Hisense della gamma E8S da 65 pollici. Grazie alla promo lampo disponibile su Amazon approfitti di un super sconto del 42% e il risparmio netto è di ben 500 euro. Una cifra elevata per un prodotto uscito sul mercato da pochi mese e dotato di componenti di ultima generazione. Uno degli aspetti più interessanti del televisore è il pannello con tecnologia MiniLED che assicura neri profondissimi, un contrasto elevato e un refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche super fluido. Anche il comparto audio è di livello assoluto grazie al subwoofer integrato che renderà il tuo salotto un cinema privato. Non perdere ulteriore tempo e approfitta di questa super occasione.

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Smart TV Hisense da 65 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie all’offerta Amazon il prezzo dello smart TV Hisense da 65 pollici è crollato a 699 euro, con uno sconto del 42% su quello di listino. Il risparmio netto è di ben 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del televisore è immediata e acquistandolo oggi ti viene consegnato nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo, nel quale testare tutte le funzioni di questo ottimo smart TV Hisense.

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Smart TV Hisense da 65 pollici: caratteristiche tecniche

Un televisore di fascia alta che trovi a un prezzo mai visto prima. L’Hisense da 65 pollici è l’offerta del giorno e non potrebbe essere altrimenti: componenti di ultimissima generazione e una qualità delle immagini da cinema. Il cuore dello smart TV è il pannello Hi-QLED MiniLED da 65 pollici , con risoluzione 4K Ultra HD. Il refresh rate nativo di 144Hz e un tempo di risposta di soli 8 ms garantiscono immagini fluide anche nelle scene più dinamiche, mentre il motore Hi-View AI Engine ottimizza automaticamente luminosità, contrasto e colori in base al contenuto visualizzato. Sul fronte audio, il televisore integra un subwoofer e diffusori top di gamma per un vero audio da cinema.

L’interfaccia è affidata al sistema operativo VIDAA Smart OS, diventato oramai una vera garanzia. Supporta più di 1000 applicazioni, tra cui tutte quelle per lo streaming video. Le funzionalità non finiscono qui: puoi anche controllare i dispositivi smart presenti in casa e hai accesso a un mondo di contenuti.

Per il gaming, lo smart TV Hisense 65E8S offre 4 porte HDMI 2.1, di cui una con eARC e due con supporto VRR fino a 144Hz, oltre alla tecnologia AMD FreeSync Premium per eliminare tearing e micro-scatti. La Game Bar integrata permette di controllare in tempo reale frame rate, formato HDR e stato del VRR direttamente durante la partita. Un televisore completo e con una qualità elevatissima, disponibile da oggi a un prezzo mai visto prima.

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