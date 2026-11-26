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Lo smart TV Hisense da 85 pollici con tecnologia MiniLED, risoluzione 4K e modalità gaming a 144 Hz è in sconto del 39%.

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Seguire film, sport e videogiochi su uno schermo ampio e con immagini fluide può fare la differenza nella visione quotidiana. La Hisense 85E8S è proposta con uno sconto del 39%.

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Questa Smart TV combina un pannello Hi-QLED MiniLED con risoluzione Ultra HD 4K e supporto HDR Dolby Vision. La tecnologia MiniLED punta su luminosità e contrasto, mentre il motore Hi-View AI interviene su luminosità, contrasto e colori. Per il gaming sono indicate una modalità nativa a 144 Hz, VRR e AMD FreeSync Premium; l’audio include Dolby Atmos e un subwoofer integrato.

Hisense 85E8S in offerta con sconto del 39% sulla TV da 85 pollici

Per chi desidera un televisore di grande formato, la Hisense 85E8S è disponibile a 1.099,00 euro. Il prezzo indicato include uno sconto del 39%: un’occasione per valutare un modello da 85 pollici con risoluzione 4K, MiniLED e funzioni dedicate al gioco. La Hisense 85E8S è proposta con uno sconto del 39%. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi per il reso.

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La TV Hisense con il pannello MiniLED 4K e la modalità gaming a 144 Hz

Quando si cerca un televisore per contenuti diversi, dalla visione diurna al gioco, contano sia la resa delle immagini sia la fluidità. Queste sono le caratteristiche distintive indicate per questo modello:

Pannello Hi-QLED MiniLED : luminosità intensa e contrasto netto sono pensati per mantenere visibili i dettagli nelle zone chiare e nelle ombre. La tecnologia punta inoltre su neri più profondi e colori ricchi.

: luminosità intensa e contrasto netto sono pensati per mantenere visibili i dettagli nelle zone chiare e nelle ombre. La tecnologia punta inoltre su neri più profondi e colori ricchi. Risoluzione Ultra HD 4K e HDR Dolby Vision : consentono di guardare contenuti compatibili con un livello di dettaglio elevato e una resa pensata per valorizzare luci e colori.

: consentono di guardare contenuti compatibili con un livello di dettaglio elevato e una resa pensata per valorizzare luci e colori. Modalità nativa a 144 Hz, VRR e AMD FreeSync Premium : la sincronizzazione della frequenza di aggiornamento è progettata per ridurre tearing e scatti durante il gioco, rendendo più fluide le immagini in movimento.

: la sincronizzazione della frequenza di aggiornamento è progettata per ridurre tearing e scatti durante il gioco, rendendo più fluide le immagini in movimento. Dolby Atmos con subwoofer integrato : i bassi integrati aggiungono corpo all’audio di film, sport e giochi, senza che il televisore debba affidarsi soltanto agli altoparlanti per le basse frequenze.

: i bassi integrati aggiungono corpo all’audio di film, sport e giochi, senza che il televisore debba affidarsi soltanto agli altoparlanti per le basse frequenze. Motore Hi-View AI: regola automaticamente luminosità, contrasto e colori per adattare la resa delle immagini ai contenuti guardati.

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FAQ Qual è la diagonale della Hisense 85E8S? La Hisense 85E8S è una Smart TV da 85 pollici. La Hisense 85E8S è adatta al gaming? Il modello include una modalità gaming nativa a 144 Hz, VRR e AMD FreeSync Premium. Quali tecnologie audio integra la TV? La TV dispone di Dolby Atmos e di un subwoofer integrato. Qual è il prezzo indicato per la Hisense 85E8S? Il prezzo riportato è 1.099,00 euro, con uno sconto del 39%.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.