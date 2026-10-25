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Lo smart TV Hisense 75E7S PRO è in offerta con uno sconto di 500 euro. Pannello 4K, refresh rate fino a 144 Hz e sistema operativo VIDAA OS con più di 1000 app.

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Per guardare film e giocare su uno schermo ampio, senza rinunciare alla definizione 4K, la Hisense 75E7S PRO è disponibile su Amazon con uno sconto del 38%.

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Questa Smart TV riunisce un pannello QLED da 75 pollici con risoluzione 4K e una modalità Game nativa a 144 Hz. A bordo c’è il sistema VIDAA, con oltre 1.000 app, mentre Dolby Vision e Dolby Atmos sono indicati tra le caratteristiche del modello: un insieme pensato per accompagnare la visione di contenuti e le sessioni di gioco.

Hisense 75E7S PRO: TV da 75 pollici con sconto del 38%

Se cerchi un televisore di grande formato per portare film, app e giochi sullo stesso schermo, la Hisense 75E7S PRO è proposta a 799,00 euro, con una riduzione indicata del 38%. Il prezzo e lo sconto sono quelli riportati nell’offerta disponibile; non sono specificati una data di scadenza, opzioni di pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la scheda aggiornata e acquistare la Hisense 75E7S PRO a 799,00 euro.

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La Smart TV Hisense con QLED 4K da 75 pollici e modalità Game a 144 Hz

Quando vuoi uno schermo adatto a più attività in casa, possono fare la differenza sia il formato ampio sia le funzioni per la visione e il gioco. Ecco le caratteristiche dichiarate per questo modello:

Display QLED 4K da 75 pollici : la diagonale ampia e la risoluzione 4K offrono uno spazio di visione adatto a film e contenuti video. La tecnologia QLED è parte della dotazione indicata per il pannello.

: la diagonale ampia e la risoluzione 4K offrono uno spazio di visione adatto a film e contenuti video. La tecnologia QLED è parte della dotazione indicata per il pannello. Modalità Game nativa a 144 Hz : un’elevata frequenza di aggiornamento è pensata per accompagnare il gioco con immagini più fluide, senza dover ricorrere a una modalità indicata come non nativa.

: un’elevata frequenza di aggiornamento è pensata per accompagnare il gioco con immagini più fluide, senza dover ricorrere a una modalità indicata come non nativa. Smart TV VIDAA con oltre 1.000 app : il sistema mette a disposizione un ampio catalogo di applicazioni direttamente sulla TV, per accedere ai servizi supportati senza affidarsi solo a dispositivi esterni.

: il sistema mette a disposizione un ampio catalogo di applicazioni direttamente sulla TV, per accedere ai servizi supportati senza affidarsi solo a dispositivi esterni. Dolby Vision e Dolby Atmos: entrambi i formati sono riportati tra le caratteristiche del prodotto e completano la dotazione dedicata alla fruizione di contenuti compatibili.

Hisense 75E7S PRO 799,00 € -38% 1.299,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon

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FAQ Quanto è grande lo schermo della Hisense 75E7S PRO? La Smart TV ha un display da 75 pollici con risoluzione 4K. La Hisense 75E7S PRO è adatta per giocare? Tra le caratteristiche è indicata una modalità Game nativa a 144 Hz. Quale sistema smart usa questa TV Hisense? Usa VIDAA e, secondo la scheda, offre oltre 1.000 app.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.