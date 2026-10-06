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Lo smart TV Hisense QLED PRO da 75 pollici con pannello QLED e refresh rate fino a 144Hz è in offerta con uno sconto del 49% e il prezzo crolla.

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Se guardare film, serie TV e partite su uno schermo piccolo ti rovina l’esperienza, un grande pannello può cambiare completamente le tue serate sul divano. In questo momento la Hisense Smart TV QLED 75E7S PRO da 75 pollici è proposta con uno sconto del 49%, rendendo molto più accessibile un vero maxi schermo 4K.

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Questa TV QLED da 75 pollici combina un grande impatto visivo con un pannello a 144Hz, pensato per offrire immagini fluide e reattive soprattutto con i contenuti più dinamici. La piattaforma Smart TV VIDAA mette a disposizione oltre 1000 app per lo streaming e l’intrattenimento, mentre il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos punta a migliorare la resa sia video che audio, così da sfruttare davvero il formato 4K nelle sessioni di cinema e gaming domestico.

Hisense Smart TV QLED 75E7S PRO in offerta su Amazon: sconto del 49%

Con la promozione attuale puoi portarti a casa la Hisense Smart TV QLED 75E7S PRO a soli 664,00€ grazie a uno sconto del 49% sul prezzo di listino. Per una TV QLED 4K da 75 pollici con pannello a 144Hz si tratta di un prezzo particolarmente competitivo nella fascia dei grandi formati, ideale se vuoi fare il salto verso un home cinema domestico senza spendere cifre da top di gamma.

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La smart TV Hisense con il maxi schermo QLED 4K e il pannello a 144Hz

Se vuoi trasformare il salotto in una piccola sala cinema e allo stesso tempo avere un pannello fluido per lo sport e il gaming, questa TV punta proprio a coprire entrambe le esigenze in un unico prodotto.

Schermo QLED 4K da 75 pollici : la diagonale extra large è pensata per chi vuole un’esperienza davvero immersiva, ideale per film, serie e partite viste anche da più metri di distanza.

: la diagonale extra large è pensata per chi vuole un’esperienza davvero immersiva, ideale per film, serie e partite viste anche da più metri di distanza. Refresh rate fino a 144Hz : il pannello ad alta frequenza migliora la fluidità delle immagini, rendendo più piacevole la visione di contenuti dinamici e particolarmente interessante per chi collega console di nuova generazione.

: il pannello ad alta frequenza migliora la fluidità delle immagini, rendendo più piacevole la visione di contenuti dinamici e particolarmente interessante per chi collega console di nuova generazione. Smart TV VIDAA con oltre 1000 app : la piattaforma integrata ti permette di accedere rapidamente ai principali servizi di streaming e a tante altre applicazioni di intrattenimento senza bisogno di dispositivi esterni.

: la piattaforma integrata ti permette di accedere rapidamente ai principali servizi di streaming e a tante altre applicazioni di intrattenimento senza bisogno di dispositivi esterni. Supporto Dolby Vision e Dolby Atmos : la compatibilità con questi standard punta a valorizzare sia la resa dei colori e del contrasto, sia la spazialità dell’audio, per dare più profondità alle tue sessioni di cinema in casa.

: la compatibilità con questi standard punta a valorizzare sia la resa dei colori e del contrasto, sia la spazialità dell’audio, per dare più profondità alle tue sessioni di cinema in casa. Modalità Game Mode nativa a 144Hz: la presenza di una modalità dedicata al gioco aiuta a sfruttare meglio il pannello veloce, pensata per ridurre le scie e migliorare la reattività durante le sessioni con PC o console compatibili.

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FAQ La Hisense Smart TV QLED 75E7S PRO è adatta al gaming su console next-gen? Sì, il pannello QLED 4K con refresh rate fino a 144Hz e la modalità Game Mode nativa la rendono adatta al gaming con console recenti. Quante app posso installare sulla Hisense Smart TV QLED 75E7S PRO? La piattaforma Smart TV VIDAA offre accesso a oltre 1000 app per streaming e intrattenimento. La Hisense Smart TV QLED 75E7S PRO supporta Dolby Vision e Dolby Atmos? Sì, il televisore è compatibile con Dolby Vision per il video e Dolby Atmos per l’audio. Qual è la dimensione dello schermo della Hisense Smart TV QLED 75E7S PRO? Lo schermo è un pannello QLED 4K da 75 pollici, pensato per un’esperienza di visione immersiva.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.