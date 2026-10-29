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Hisense, crolla il prezzo dello smart TV da 65 pollici: sconto incredibile

Lo smart TVHisense 65E8S con pannello 4K e modalità gaming è in offerta con uno sconto del 42% e risparmi centinaia di euro.

3 min di lettura

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Redazione

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Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65 pollici 4K 65E8S Amazon

Per guardare film e giocare su uno schermo ampio, senza rinunciare a una risoluzione 4K, la Hisense 65E8S è proposta con uno sconto del 42%.

Questa Smart TV MiniLED da 65 pollici abbina la risoluzione 4K alla modalità gaming nativa a 144 Hz. Integra la piattaforma VIDAA, con oltre 1.000 app, e supporta Dolby Atmos per l’audio. Tra le funzioni indicate figurano anche Hi-View AI Engine, Hi-QLED Colour, Total HDR Solution, Filmmaker Mode e AI Light Sensor.

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Hisense 65E8S in offerta con sconto del 42%

La Hisense 65E8S è disponibile a 698,90 euro, con uno sconto indicato del 42%. La diagonale da 65 pollici e la risoluzione 4K la rendono adatta a chi cerca un televisore per contenuti ad alta definizione; la modalità nativa a 144 Hz aggiunge una funzione dedicata al gaming. Puoi acquistare la Hisense 65E8S a 698,90 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate o i dettagli di consegna e reso.

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La smart TV Hisense con MiniLED 4K e modalità gaming nativa a 144 Hz

Se cerchi un televisore che unisca uno schermo ampio a funzioni per film e videogiochi, questa smart TV propone diverse caratteristiche da valutare:

  • Pannello MiniLED 4K da 65 pollici: la diagonale ampia e la risoluzione 4K offrono una visione adatta a chi desidera seguire film e altri contenuti su uno schermo di grandi dimensioni.
  • Modalità gaming nativa a 144 Hz: è una funzione pensata per chi vuole utilizzare il televisore anche con i videogiochi, oltre che per guardare contenuti.
  • VIDAA con oltre 1.000 app: la piattaforma smart mette a disposizione un ampio catalogo di applicazioni direttamente sul televisore.
  • Dolby Atmos: il supporto audio è indicato tra le dotazioni, per chi desidera considerare anche l’audio integrato nella scelta del televisore.
  • Hi-View AI Engine, Hi-QLED Colour e Total HDR Solution: sono le tecnologie di elaborazione e colore elencate per il modello. Sono presenti inoltre Filmmaker Mode e AI Light Sensor.

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FAQ

Che risoluzione ha la Hisense 65E8S?

È una Smart TV con risoluzione 4K.

La Hisense 65E8S è adatta al gaming?

Tra le caratteristiche indicate c’è una modalità gaming nativa a 144 Hz.

Quale sistema smart utilizza la Hisense 65E8S?

Utilizza VIDAA, con oltre 1.000 app.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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