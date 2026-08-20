Smart TV Hisense, maxi risparmio e prezzo in picchiata: 500 euro di sconto

Lo smart TV Hisense MiniLED da 65 pollici è disponibile in promo con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.

Hisense

Se stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare il tuo nuovo televisore, le offerte di Ferragosto di Amazon ti vengono incontro. Da oggi, infatti, trovi sulla piattaforma di e-commerce il nuovo smart TV Hisense da 65 pollici con pannello MiniLED in promo con un ottimo sconto del 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto è di ben 500 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero e diventa un’occasione irripetibile. Oltre ad avere uno schermo con risoluzione 4K, lo smart TV è anche dotato del refresh rate nativo fino a 144 Hz che lo rende molto più fluido nell’utilizzo quotidiano. Non è tutto, grazie al sistema operativo VIDAA OS hai accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming e supporta più di 1000 app. Un TV con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo: approfittane subito, le scorte sono limitate.

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Smart TV Hisense da 65 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione imperdibile se devi acquistare il nuovo televisore per il tuo salotto. Lo smart TV Hisense da 65 pollici è disponibile con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 699 euro, con un risparmio netto di 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 58,25 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del televisore è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito da Amazon, hai come sempre quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

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Smart TV Hisense da 65 pollici: le caratteristiche tecniche

La purezza di un pannello con tecnologia MiniLED abbinato all’esperienza accumulata in questi anni da Hisense. Lo smart TV che troviamo da oggi in promo è una delle migliori soluzioni sul mercato per chi è alla ricerca di un TV per il proprio salotto che permetta di vedere al meglio qualsiasi contenuto e allo stesso tempo avere anche un’ottima qualità del suono grazie al subwoofer integrato.

Lo smart TV è dotato di un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K e tecnologia Hi-View Engine PRO e retroilluminazione Mini-LED, gestita da un sistema di Full Array Local Dimming per offrire contrasti profondi, neri ultra-precisi e una luminosità straordinaria. L’ottimizzazione dell’immagine è potenziata da algoritmi intelligenti capaci di analizzare ogni fotogramma per esaltare i dettagli e garantire una resa cromatica impeccabile. Presente anche la frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz Game Mode PRO che assicura la massima fluidità, eliminando sfocature e ritardi durante le scene più concitate. Utilissima non solo nei film d’azione, ma soprattutto nei videogame.

Per offrire un’esperienza d’ascolto davvero immersiva, l’apparecchio integra una sezione audio avanzata con supporto a tecnologie surround come Dolby Atmos, capace di avvolgere l’ambiente con un suono tridimensionale ricco e dettagliato. Il subwoofer integrato completa il quadro e rendi l’esperienza sonora veramente immersiva. Non manca un sistema operativo tra i migliori disponibili sul mercato. VIDAA OS supporta tutte le principali piattaforme di videostreaming e offre anche una piattaforma fluida e semplice da utilizzare con più di 1000 app a disposizione.

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