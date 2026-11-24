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Lo smart TV Hisense da 55 pollici con VIDAA, Dolby Vision e oltre 1.000 app è in offerta con uno sconto del 38% e approfitti di un super prezzo.

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Quando lo schermo di casa non basta per godersi film e contenuti con più persone, una TV di grande formato può fare la differenza. La Hisense 55E6ST è proposta con il 38% di sconto.

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Il modello abbina un pannello da 55 pollici con risoluzione UHD 4K al sistema Smart TV VIDAA, che mette a disposizione oltre 1.000 app. Per immagini compatibili sono indicati Dolby Vision, HDR 10+ e HLG; l’audio supporta DTS Virtual X e Bluetooth. Sono presenti anche AirPlay 2 e Android Screen Sharing per la condivisione dei contenuti.

Hisense 55E6ST in offerta: sconto del 38% e prezzo di 308 euro

La TV è disponibile a 308 euro, con uno sconto indicato del 38%. Il prezzo e la percentuale sono i dati riportati per questa proposta; non sono specificati termini di scadenza o altre condizioni promozionali. Se cerchi un televisore 4K da 55 pollici con funzioni smart, puoi acquistare la Hisense 55E6ST a 308 euro. Non sono disponibili informazioni su rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso.

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La smart TV Hisense con Dolby Vision e oltre 1.000 app VIDAA

Se vuoi riunire schermo 4K e servizi smart in un unico televisore, le caratteristiche dichiarate della TV coprono diversi usi quotidiani, dalla visione di contenuti alla condivisione da dispositivi compatibili:

Schermo da 55 pollici UHD 4K : il formato ampio e la risoluzione 4K sono adatti a chi desidera guardare i contenuti su uno schermo più grande.

: il formato ampio e la risoluzione 4K sono adatti a chi desidera guardare i contenuti su uno schermo più grande. Dolby Vision, HDR 10+ e HLG : il supporto a questi formati HDR consente di visualizzare contenuti compatibili nelle rispettive modalità.

: il supporto a questi formati HDR consente di visualizzare contenuti compatibili nelle rispettive modalità. Smart TV VIDAA con oltre 1.000 app : la scelta di applicazioni disponibili permette di accedere a diversi servizi e contenuti direttamente dalla piattaforma smart.

: la scelta di applicazioni disponibili permette di accedere a diversi servizi e contenuti direttamente dalla piattaforma smart. Audio DTS Virtual X e Bluetooth : le tecnologie audio indicate e la connettività Bluetooth ampliano le opzioni per l’ascolto e il collegamento di dispositivi compatibili.

: le tecnologie audio indicate e la connettività Bluetooth ampliano le opzioni per l’ascolto e il collegamento di dispositivi compatibili. AirPlay 2 e Android Screen Sharing: le funzioni di condivisione permettono di inviare contenuti da dispositivi compatibili al televisore.

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FAQ Che risoluzione ha la Hisense 55E6ST? È una smart TV UHD 4K da 55 pollici. Quali formati HDR supporta? Sono indicati Dolby Vision, HDR 10+ e HLG. Quale sistema smart integra? Utilizza VIDAA, con oltre 1.000 app indicate. La TV permette la condivisione da dispositivi? Sono indicate AirPlay 2 e Android Screen Sharing.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.