Hisense, lo smart TV a prezzo stracciato: sconto esagerato

Lo smart TV Hisense con pannello Mini-LED da 55 pollici è in offerta su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi più di 200 euro.

Hisense

Una delle aziende che negli ultimi anni è cresciuta di più nel mondo dei televisori è Hisense. Il colosso cinese ha lanciato sul mercato tantissimi modelli e ha investito anche nelle nuove tecnologie. Ne è un esempio il televisore della gamma E8Q con schermo da 55 pollici. Grazie al pannello con Mini-LED assicura una qualità delle immagini elevatissima, paragonabile quasi ai televisori OLED. Smart TV che da oggi è disponibile anche in offerta su Amazon con uno sconto del 35% che fa risparmiare centinaia di euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Un’occasione da non farsi sfuggire: può terminare da un momento all’altro.

Smart TV Hisense da 55 pollici

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Smart TV Hisense Mini-LED da 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e minimo storico per lo smart TV Hisense da 55 pollici con Mini-LED. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 434 euro, con un risparmio netto di circa 250 euro su quello di listino. Puoi anche suddividere la spesa a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

Acquistando lo smart TV oggi devi aspettare pochissimi giorni per riceverlo a casa, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo. Non perdere questa opportunità e approfittane subito.

Smart TV Hisense da 55 pollici

Smart TV Hisense Mini-LED 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Non solo smart TV economici. Hisense in questi anni ha fatto dei passi da gigante e ha prodotto anche televisori con tecnologie molto avanzate, come ad esempio il modello 55E8Q dotato di un pannello con Mini-LED che assicura una fluidità senza precedenti. Grazie al sistema di retroilluminazione a zone indipendenti, questo TV offre un controllo del contrasto straordinario, con neri profondi e picchi di luminosità che esaltano ogni dettaglio, rendendo le immagini vive e realistiche.

Il pannello da 55 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz è una delle caratteristiche top di questo modello e lo rende perfetto per gli appassionati di gaming e di sport. La fluidità dei movimenti, unita alla risoluzione 4K Ultra HD, elimina ogni sfocatura nelle scene d’azione più frenetiche. La tecnologia Quantum Dot Color assicura una riproduzione cromatica fedele, con oltre un miliardo di sfumature che coprono quasi interamente lo spettro visivo.

Non è solo una questione di immagini: lo smart TV di Hisense offre un’esperienza cinematografica completa grazie al supporto per Dolby Atmos e un sistema audio integrato potente, capace di creare un campo sonoro tridimensionale. Il sistema operativo VIDAA, veloce e personalizzabile, garantisce l’accesso immediato a tutte le tue piattaforme di streaming preferite. Ogni sera puoi scegliere se vedere un film o una serie TV da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ o YouTube. Tecnologie al top, ottima qualità delle immagini e da oggi anche a un prezzo imperdibile.

Smart TV Hisense da 55 pollici

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