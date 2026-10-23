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Per guardare contenuti e giocare su uno schermo pensato per entrambe le esigenze, può essere utile una TV con risoluzione 4K e modalità dedicata al gaming. La Hisense 43E7S PRO è proposta oggi con il 33% di sconto.

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Questo modello riunisce un pannello QLED da 43 pollici con risoluzione 4K e un refresh rate di 144 Hz. La scheda indica anche la modalità Native 144Hz Game Mode, la piattaforma smart VIDAA con oltre 1000 app e l’audio Dolby Atmos: caratteristiche che coprono la visione dei contenuti, l’accesso alle app e l’uso con i videogiochi. Le informazioni disponibili non specificano altre caratteristiche o dettagli d’uso.

Hisense 43E7S PRO in offerta: sconto del 33% e prezzo di 369 euro

Se cerchi una smart TV QLED da 43 pollici con risoluzione 4K, la Hisense 43E7S PRO è disponibile a 369,00 euro. Il prezzo indicato dal negozio è accompagnato da uno sconto del 33%. La scheda del prodotto non riporta informazioni su eventuali pagamenti a rate, coupon, data di scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso: questi aspetti non sono quindi indicati qui.

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La smart TV Hisense con risoluzione 4K e modalità gaming nativa a 144 Hz

Se vuoi riunire televisione, app e gioco in un solo dispositivo, le caratteristiche dichiarate di questo modello offrono diversi elementi da valutare. Ecco cosa indicano:

Schermo QLED da 43 pollici e risoluzione 4K : la combinazione di tecnologia del display e risoluzione è indicata per chi cerca una TV 4K in un formato da 43 pollici.

: la combinazione di tecnologia del display e risoluzione è indicata per chi cerca una TV 4K in un formato da 43 pollici. Refresh rate a 144 Hz : una frequenza di aggiornamento dichiarata che può interessare chi vuole considerare la TV anche per il gaming.

: una frequenza di aggiornamento dichiarata che può interessare chi vuole considerare la TV anche per il gaming. Native 144Hz Game Mode : la modalità di gioco nativa a 144 Hz è una funzione dedicata a chi intende usare lo schermo con i videogiochi.

: la modalità di gioco nativa a 144 Hz è una funzione dedicata a chi intende usare lo schermo con i videogiochi. VIDAA con oltre 1000 app : il sistema smart dà accesso a un catalogo di app dichiarato superiore a mille, per consultare contenuti e servizi compatibili.

: il sistema smart dà accesso a un catalogo di app dichiarato superiore a mille, per consultare contenuti e servizi compatibili. Audio Dolby Atmos: il supporto a questa tecnologia audio è indicato tra le caratteristiche, per chi cerca anche un formato audio evoluto nella propria TV.

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FAQ Qual è la dimensione dello schermo della Hisense 43E7S PRO? La scheda indica uno schermo da 43 pollici. La Hisense 43E7S PRO è una TV 4K? Sì, la risoluzione indicata è 4K. Quale sistema smart usa la Hisense 43E7S PRO? La TV usa VIDAA e la scheda dichiara oltre 1000 app. La Hisense 43E7S PRO ha una modalità per il gaming? Sì, tra le caratteristiche è indicata la Native 144Hz Game Mode.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.