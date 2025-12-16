Hisense, smart TV crolla di prezzo: oggi costa pochissimo

Super sconto del 41% per lo smart TV Hisense da 43 pollici. Oggi lo trovi al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Scopri caratteristiche e prezzo.

Con le promo di Natale di Amazon fare degli ottimi acquisti è molto facile, ma bisogna essere veloci nell’approfittarne subito perché durano solamente pochi giorni o pochissime ore. Come nel caso dello smart TV Hisense da 43 pollici della gamma A6Q, un televisore lanciato sul mercato quest’anno e dotato di caratteristiche molto interessanti. Assicura immagini con una risoluzione 4K e con colori realistici, e non manca un sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Come detto, a catturare l’attenzione è soprattutto la promo disponibile oggi. Su Amazon, è disponibile con un super sconto del 41% e risparmi più di 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Se stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare un buon televisore a un prezzo eccezionale, questa è la promo che devi cogliere al volo.

Una delle migliori promo disponibili oggi per uno smart TV. Su Amazon trovi il televisore Hisense da 43 pollici in promo a un prezzo di 218,45 euro con uno sconto del 41% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 150 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis disponibile durante il check-out.

La disponibilità dello smart TV è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Arriva prima di Natale e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo sul sito di e-commerce.

Smart TV Hisense 43 pollici: le caratteristiche tecniche

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smart TV, questo modello Hisense con diagonale da 43 pollici è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo e assicura immagini con una definizione elevata e un’esperienza visiva coinvolgente e intelligente

Il merito è dello schermo da 43 pollici con risoluzione 4K e alla tecnologia Precision Colour che assicura una pura espressione cromatica in ogni scena. Questo modello eleva la qualità di qualsiasi contenuto grazie alla funzione AI 4K Upscaler, che migliora la qualità visiva anche dei contenuti che nativamente non sono in 4K. La fluidità delle immagini è garantita dall’AI Smooth Motion che rende le scene dinamiche e gli sport frenetici molto nitidi. L’esperienza audiovisiva è ulteriormente impreziosita dal supporto al Dolby Vision e dalla combinazione di Dolby Audio con DTS Virtual:X, che crea un effetto sonoro a 360 gradi che copre tutta la stanza e rende i dialoghi cristallini.

L’interfaccia utente è gestita dal sistema operativo VIDAA, una garanzia quando si tratta di smart TV. Trovi pre-installate tutte le principali applicazioni di video streaming e hai accesso a centinaia di app. L’interfaccia utente è molto chiara e puoi scegliere cosa vedere con estrema semplicità. Per gli appassionati dei videogame è presente la Game Mode PLUS, che sfrutta le tecnologie più moderne per ridurre l’input lag a soli 20 ms, garantendo un’esperienza ultra fluida e senza ritardi, gestibile tramite la Game Bar. Un televisore completo e che solo oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

