Hisense, lo smart TV costa pochissimo con l'offerta lampo di Amazon

Trovare uno smart TV di ottima qualità in promo con uno sconto del 38% non è una cosa da tutti i giorni. Per questo motivo quando ne trovi uno non devi farti sfuggire l’occasione. Come capita oggi con il televisore Hisense da 43 pollici disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 38% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Il televisore Hisense è uno dei migliori disponibili in questa fascia di prezzo. Schermo con risoluzione 4K e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Compatto, con cornici praticamente inesistenti e un audio di ottima qualità. Non farti scappare questa promo speciale e clicca sul link per accedere direttamente nella pagina prodotto.

Smart TV Hisense da 43 pollici

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Smart TV Hisense da 43 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Promo speciale per lo smart TV Hisense da 43 pollici. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e risparmi 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il televisore è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i soliti quattordici giorni assicurati dal sito di e-commerce.

Smart TV Hisense da 43 pollici

Smart TV Hisense da 43 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Hisense disponibile da oggi in promo è la soluzione ideale se sei alla ricerca di un modello compatto, ma che allo stesso tempo assicura immagini in altissima definizione. Dotato di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, questo televisore offre una nitidezza quattro volte superiore al Full HD, permettendoti di cogliere ogni minimo dettaglio. Grazie alla tecnologia Direct Full Array, la retroilluminazione è distribuita uniformemente su tutto lo schermo, garantendo neri profondi e contrasti precisi, mentre il sistema Precision Colour riproduce una gamma cromatica ricca e naturale per immagini incredibilmente realistiche.

L’esperienza visiva è ulteriormente potenziata dal supporto ai formati Dolby Vision e HDR10+, che ottimizzano dinamicamente la luminosità e il colore di ogni scena, proprio come al cinema. Anche il comparto audio non è da meno: con il sistema DTS Virtual:X, il TV crea un audio multidimensionale avvolgente, migliorando la chiarezza dei dialoghi e la profondità dei bassi senza bisogno di altoparlanti esterni. Per gli amanti del gaming, la modalità Game Mode Plus riduce al minimo l’input lag, assicurando un’azione fluida e reattiva durante le sessioni di gioco più intense.

Il cuore smart del dispositivo è il sistema operativo VIDAA, una piattaforma veloce, intuitiva e sicura che ti dà accesso immediato alle principali app di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+. Grazie ai controlli vocali integrati con Alexa e VIDAA Voice, puoi gestire il televisore, cercare contenuti o controllare i dispositivi smart della casa semplicemente con la tua voce. Lo smart TV ideale per la tua abitazione se non vuoi spendere cifre esagerate.

Smart TV Hisense da 43 pollici