Hisense, lo smart TV compatto a prezzo stracciato: va comprato subito

Lo smart TV Hisense da 43 pollici è disponibile con un'offerta lampo e con uno sconto del 33%. Schermo con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini e supporta tutte le piattaforme di video streaming.

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smart TV, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, trovi il nuovo TV Hisense A6Q da 43 pollici in promo con uno sconto del 33% e approfitti del minimo storico risparmiando ben 120 euro. Un prezzo alla portata di tutti per uno smart TV completo e che assicura un’ottima qualità delle immagini. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Questo smart TV Hisense da 43 pollici ha un display con risoluzione 4K e un processore che permette di vedere qualsiasi contenuto con una qualità elevatissima delle immagini e colori realistici. Inoltre, grazie alla tecnologia AI 4K Upscaler, anche i contenuti che nativamente non sono in 4K vengono migliorati con una qualità vicina al 4K. Il sistema operativo VIDAA è oramai sinonimo di garanzia e supporta qualsiasi piattaforma di streaming. Non perdere questa occasione e clicca sul banner qui in basso per completare subito l’acquisto.

Smart TV Hisense: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi lo smart TV Hisense A6Q da 43 pollici in promo con un super sconto del 33% che fa scendere il prezzo a soli 249 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di ben 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smart TV è già disponibile nei magazzini di Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Hai anche tutto il tempo per testarla: per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo. Non perdere questa ottima occasione.

Smart TV Hisense 43 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Hisense 43A6Q è la scelta perfetta per chi cerca un’esperienza visiva 4K in un televisore compatto da 43 pollici. Progettato per assicurare una qualità elevatissima per ogni tipologia di contenuto, questo TV non si limita alla risoluzione Ultra HD, ma offre un pacchetto completo di tecnologie, funzionalità smart e prestazioni elevate per gli appassionati di gaming.

Goditi colori vividi, contrasti profondi e dettagli incredibili grazie al supporto completo per lo standard HDR. Il televisore Hisense supporta anche il Dolby Vision, l’HDR10 e l’HLG, assicurando che tu possa vedere film e serie TV esattamente come sono stati pensati dai registi. Grazie all’AI 4K Upscaler, anche i contenuti a risoluzione inferiore vengono ottimizzati per una qualità vicina al 4K.

Il cuore dello smart TV Hisense è il sistema operativo proprietario VIDAA. Progettato per la velocità e la facilità d’uso, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ha funzionalità avanzate.

Accesso rapido: un’interfaccia intuitiva e leggera che garantisce un avvio istantaneo e un cambio app fulmineo.

un’interfaccia intuitiva e leggera che garantisce un avvio istantaneo e un cambio app fulmineo. Piattaforma completa: supporto completo a tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video e tantissime altre app.

supporto completo a tutte le principali piattaforme di streaming come e tantissime altre app. Controllo vocale: la piattaforma è compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa, permettendoti di cercare contenuti, cambiare canale o gestire le impostazioni semplicemente con la tua voce.

I gamer troveranno nella in questo smart TV un alleato importante. La funzione Game Mode Plus combina diverse tecnologie per offrire un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Con una frequenza di aggiornamento nativa di 60 Hz e l’AI Smooth Motion, anche le scene d’azione e gli sport più veloci vengono visualizzati con nitidezza e senza fastidiose sfocature. A questo prezzo è un affare che non puoi assolutamente farti sfuggire: approfittane ora.

