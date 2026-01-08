Hisense, ecco lo smart TV da comprare oggi: costa pochissimo

Lo smart TV Hisense da 43 pollici è disponibile in offerta con uno sconto del 38% e approfitti del minimo storico. Occasione da non farsi sfuggire.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smart TV, questa è la promo che fa per te. Da oggi, infatti, troviamo su Amazon il televisore smart Hisense da 43 pollici in promo con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente sulla pagina prodotto.

Si tratta di uno smart TV dalle dimensioni contenute, ma che assicura immagini con una risoluzione 4K e con colori realistici. Il sistema operativo VIDAA è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un televisore completo e che si adatta alle tue esigenze: non perdere questa occasione e approfittane subito.

Smart TV Hisense da 43 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione imperdibile per lo smart TV Hisense. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 228,99 euro con uno sconto del 38% su quello di listino. Il risparmio netto è di ben 140 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smart TV è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici gironi di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Smart TV Hisense da 43 pollici: le caratteristiche tecniche

Hisense si conferma come uno dei punti di riferimento per chi è alla ricerca di un televisore dalle ottime qualità a un prezzo alla portata di tutti. Il modello disponibile da oggi in offerta ne è la dimostrazione, grazie a caratteristiche tecniche molto interessanti.

Il televisore è dotato di uno schermo con diagonale da 43 pollici e con una risoluzione 4K Ultra HD che garantisce immagini quattro volte più dettagliate rispetto al Full HD standard. La qualità visiva è supportata dalla tecnologia Direct Full Array, che assicura una distribuzione uniforme della retroilluminazione su tutto lo schermo per contrasti più netti e neri più profondi, coadiuvata dal sistema Precision Colour per una riproduzione cromatica accurata e realistica. Grazie alla compatibilità con i principali formati HDR, tra cui Dolby Vision, HDR10+ e HLG, il televisore è in grado di preservare i dettagli nelle scene sia molto luminose che molto scure, mentre l’AI Upscaler analizza e ottimizza i contenuti a risoluzione inferiore per avvicinarli alla nitidezza del 4K.

Il comparto audio è affidato alla tecnologia DTS Virtual:X, che crea un’esperienza sonora multidimensionale e avvolgente senza la necessità di altoparlanti esterni aggiuntivi, rendendo i dialoghi chiari e gli effetti sonori più corposi. Per gli appassionati di videogiochi, il modello integra il Game Mode Plus, che include funzionalità avanzate tramite le porte HDMI 2.1, riducendo al minimo l’input lag e garantendo una fluidità d’azione elevata.

L’interfaccia smart è gestita dal sistema operativo VIDAA che permette l’accesso rapido a tutte le principali piattaforme di streaming e supporta i controlli vocali tramite Alexa e VIDAA Voice per una gestione semplificata dei contenuti. Un televisore completo e perfetto per la tua abitazione. Da oggi a un prezzo mai visto prima.

