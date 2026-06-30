Hisense, lo smart TV top a prezzo mini: va comprato subito

Lo smart TV Hisense da 40 pollici è disponibile in promo con un super sconto del 37% e approfitti del minimo storico. Compatto, immagini in alta risoluzione e supporta tutte le principali app di streaming.

Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore compatto per la tua abitazione, questa è la promo che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile lo smart TV Hisense QLED da 40 pollici della gamma A5Q con uno sconto del 37% e risparmi quasi 130 euro su quello di listino. Le condizioni d’acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il televisore è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo: schermo ad altissima risoluzione, immagini con colori realistici e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 app, tra cui tutte quelle per il video streaming. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Smart TV Hisense da 40 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione d’oro per lo smart TV Hisense. Grazie alla promo lampo di Amazon lo trovi a un prezzo di 220 euro con uno sconto del 37% su quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 44 euro al mese. Per un televisore uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di un prezzo veramente speciale.

Il TV è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Essendo venduto e spedito da Amazon, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Smart TV Hisense da 40 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Hisense da 40 pollici della gamma A5Q è uno dei modelli compatti migliori che puoi trovare oggi ed è perfetto per chi ha poco spazio a disposizione in casa. Si adatta a tutte le esigenze e grazie alla promo disponibile oggi è anche un best-buy.

Il televisore è dotato di pannello QLED Full HD con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz da 40 pollici capace di riprodurre oltre un miliardo di sfumature di colore per un’esperienza visiva realistica. La visibilità e la pulizia dell’immagine sono assicurate sotto ogni luce grazie al sistema di Noise Reduction, che scansiona e filtra ogni fotogramma per eliminare i disturbi video e offrire una nitidezza elevata. L’efficienza visiva è ottimizzata anche sul fronte del contrasto: la tecnologia Auto High Contrast lavora sulla profondità dei neri e la luminosità dei bianchi. Per gli amanti del cinema e delle serie TV, c’è il supporto al Dolby Atmos, un sofisticato sistema audio che muove i suoni tutto intorno e sopra l’utente per creare un’impeccabile atmosfera surround tridimensionale.

Lo smart TV Hisense eccelle anche sotto il punto di vista dell’intrattenimento. A bordo trovi il sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 app, tra cui tutte quelle per lo streaming video. Compatibile con Alexa, lo puoi anche controllare con un semplice comando vocale. Grazie alla promo di oggi diventa un affare che non puoi farti scappare.

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Ecco altri 5 smart TV in promo da oggi.

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