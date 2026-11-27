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Doppio sconto e un anno di DAZN gratis per lo smart TV Haier S85da 65 pollici con risoluzione 4K, Dolby Vision e Google TV.

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Quando film, serie e giochi non rendono al meglio sullo schermo, serve un televisore capace di valorizzare contenuti diversi. La Haier S85 è disponibile con uno sconto del 37% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 149,76 euro.

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Questo modello abbina un pannello QLED da 65 pollici alla risoluzione 4K e sfrutta l’AI Picture Quality per ottimizzare contrasto, nitidezza e colore in base alla scena. Dolby Vision e HDR10+ intervengono su luminosità, colori e livelli di nero, mentre Google TV e Chromecast integrato raccolgono app e contenuti in un’unica esperienza.

Haier S85 da 65 pollici in offerta: sconto del 37%

La Haier S85 è proposta a 449,24 euro, con uno sconto indicato del 37% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 149,76 euro. Inoltre, ricevi anche un anno di abbonamento a DAZN. Il prezzo riportato permette di valutare la TV QLED 4K insieme a funzioni come Dolby Vision, Google TV e una modalità gaming con Gaming Accelerator a 120 Hz DLG.

N.B. Il prezzo corretto lo vedi solamente nel carrello.

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La Smart TV Haier con il QLED 4K e Google TV

Per chi vuole un televisore adatto a film, serie e sessioni di gioco, la Haier S85 combina funzioni d’immagine, audio e intrattenimento. Ecco cosa offre:

QLED e risoluzione 4K : la risoluzione Ultra HD punta a immagini nitide, mentre la gamma cromatica ampia dà risalto ai contenuti. L’AI Picture Quality regola contrasto, nitidezza e colore scena per scena, così non occorre intervenire manualmente su ogni contenuto.

: la risoluzione Ultra HD punta a immagini nitide, mentre la gamma cromatica ampia dà risalto ai contenuti. L’AI Picture Quality regola contrasto, nitidezza e colore scena per scena, così non occorre intervenire manualmente su ogni contenuto. Dolby Vision e HDR10+ : luminosità, colori e livelli di nero vengono regolati in base alle scene. Il risultato è pensato per rendere più coinvolgente la visione di film, serie TV e giochi.

: luminosità, colori e livelli di nero vengono regolati in base alle scene. Il risultato è pensato per rendere più coinvolgente la visione di film, serie TV e giochi. Dolby Atmos e DBX-TV : l’audio tridimensionale e l’attenzione alle basse frequenze puntano a un ascolto più avvolgente e chiaro, senza limitarsi alla resa delle immagini.

: l’audio tridimensionale e l’attenzione alle basse frequenze puntano a un ascolto più avvolgente e chiaro, senza limitarsi alla resa delle immagini. Gaming Accelerator a 120 Hz DLG e MEMC : le immagini fluide e la riduzione di sfocature e scie sono utili durante il gioco. Le quattro porte HDMI 2.1 permettono di collegare console e soundbar.

: le immagini fluide e la riduzione di sfocature e scie sono utili durante il gioco. Le quattro porte HDMI 2.1 permettono di collegare console e soundbar. Google TV, Chromecast e Google Assistant: film, serie e app sono raccolti in un unico posto; il Chromecast integrato e il comando vocale a campo lontano rendono più immediato l’accesso alle funzioni.

Haier S85 599,00 € -37% 949,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

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FAQ La Haier S85 supporta Google TV e Chromecast? Sì. Integra Google TV e Chromecast per accedere a film, serie e app e trasmettere contenuti. La Haier S85 è adatta al gaming? Include Gaming Accelerator a 120 Hz DLG, MEMC per ridurre sfocature e scie e quattro porte HDMI 2.1. Quali formati HDR supporta la Haier S85? Le specifiche indicano il supporto a Dolby Vision e HDR10+.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.