Haier, offerta lampo per lo smart TV lowcost: costa pochissimo

Lo smart TV Haier da 40 pollici è in promo con uno sconto del 42% e il prezzo crolla al minimo storico. Ottima qualità delle immagini e super compatto.

Un‘offerta così speciale per uno smart TV non si vedeva da tempo. Parliamo dell’occasione disponibile su Amazon per il televisore Haier Serie K85 da 40 pollici. Da oggi, infatti, è in offerta con uno sconto del 42% che fa risparmiare quasi 140 euro su quello di listino. Lo paghi quasi la metà e il prezzo scende a meno di 200 euro. Un costo abbordabile per un televisore che assicura un’ottima qualità delle immagini con qualsiasi tipologia di contenuto. Le dimensioni compatte lo rendono il televisore ideale da acquistare per il tuo salotto o per la camera da letto. Grazie alla presenza della piattaforma Google TV, hai accesso a tutte le principali app per il video streaming. Le scorte sono limitate: non perdere questa opportunità.

Smart TV Haier K85 da 40 pollici

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Smart TV Haier da 40 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una super occasione lampo che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile lo smart TV Haier da 40 pollici in promo con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a soli 191,40 euro, con un risparmio netto di quasi 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità.

Smart TV Haier K85 da 40 pollici

Smart TV Haier da 40 pollici: le caratteristiche tecniche

Uno smart TV compatto capace di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente della casa, dalla cucina alla camera da letto. Questo modello Haier da 40 pollici si distingue per il suo elegante design Bezel-less, con cornici ultrasottili su tre lati che riducono al minimo le distrazioni visive e massimizzano l’area di visione.

Il display con risoluzione Full HD offre immagini nitide, dettagliate e dai colori brillanti, supportate dalla tecnologia HDR10 che ottimizza il contrasto e la luminosità per rendere ogni scena cinematografica estremamente realistica. Il comparto audio non è da meno: grazie al sistema di decodifica Dolby Audio, il TV diffonde un suono limpido e avvolgente, perfetto per godersi al meglio film, serie TV e programmi sportivi senza la necessità di altoparlanti esterni.

Il cuore tecnologico di questo modello è il sistema operativo Google TV, che trasforma l’intrattenimento domestico rendendolo fluido e personalizzato. L’interfaccia raccoglie e organizza i contenuti di tutte le tue piattaforme di streaming preferite (come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+) direttamente nella schermata iniziale. Grazie al telecomando con microfono integrato, puoi sfruttare i comandi vocali di Google Assistente per cercare un film, controllare i dispositivi smart di casa o ricevere risposte sul meteo semplicemente usando la voce. Inoltre, la tecnologia Chromecast built-in ti permette di trasmettere foto, video e musica dallo smartphone o dal tablet direttamente sul grande schermo in un istante. Un televisore che diventa immediatamente la fonte dell’intrattenimento domestico e che da oggi è disponibile a un prezzo mai visto prima.

Smart TV Haier K85 da 40 pollici