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Haier, lo smart TV top di gamma a prezzo mini e con sorpresa in regalo

Lo smart TV Haier da 75 pollici con schermo QD-Mini LED 4K è in offerta con un doppio sconto e il prezzo sprofonda. Ottieni anche l'abbonamento per un anno a DAZN.

3 min di lettura

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Redazione

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Haier Smart TV 75 pollici QD-Mini LED 4K Amazon

Per godersi film, sport e videogiochi su uno schermo ampio senza rinunciare a immagini definite, può essere utile una TV di grande formato. La Haier Smart TV 75 pollici è disponibile a sconto del 29% a cui aggiungere un coupon del valore di 34,95 euro e il prezzo sprofonda.

Il pannello QD-Mini LED 4K UHD è pensato per offrire immagini luminose e nitide, con colori vividi e neri profondi. La frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz punta a rendere più fluidi i movimenti durante il gaming e le scene d’azione. Con Google TV si possono raggiungere film, serie, sport, musica e altri contenuti dalle app preferite; la soundbar frontale Harman Kardon completa la dotazione audio. Sono inclusi anche 12 mesi di abbonamento DAZN.

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Haier Smart TV 75 pollici in offerta: doppio sconto

Se stai valutando una TV di grande formato, questa proposta unisce risoluzione 4K UHD, tecnologia QD-Mini LED e funzioni smart in un unico schermo da 75 pollici. La Haier Smart TV 75 pollici con sconto del 29% a cui aggiungere un coupon del valore di 34,95 euro e costa 664,05 euro. Inoltre, acquistandolo oggi ottieni anche l’abbonamento a DAZN Full valido per un anno dal valore di 563,88 euro.

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La smart TV Haier con pannello QD-Mini LED 4K e refresh rate a 144 Hz

Per chi cerca un’esperienza di visione coinvolgente tra contenuti, sport e giochi, le caratteristiche da considerare sono quelle che incidono concretamente sulla fruizione quotidiana:

  • Schermo da 75 pollici con risoluzione 4K UHD: il grande formato offre una superficie ampia per seguire film, serie e programmi.
  • Tecnologia QD-Mini LED: la scheda indica immagini più luminose e nitide, colori vividi e neri profondi. Riporta una luminosità massima di 1300 nit e, tra le caratteristiche, un picco fino a 2000 nit.
  • Frequenza fino a 144 Hz: i movimenti possono apparire più fluidi nei videogiochi ad alta velocità, negli eventi sportivi e nelle scene d’azione.
  • Google TV: permette di accedere a film, serie, sport, fitness, musica, TV in diretta e contenuti delle app preferite, oltre a creare una lista personale.
  • Soundbar frontale Harman Kardon: la dotazione audio è descritta con dialoghi cristallini e un suono avvolgente, per seguire i contenuti direttamente dal televisore.
  • 12 mesi di abbonamento DAZN inclusi: la TV comprende un periodo di abbonamento al servizio indicato nella scheda.

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FAQ

Qual è la dimensione dello schermo della Haier Smart TV?

Ha uno schermo da 75 pollici.

La Haier Smart TV supporta il gaming a 144 Hz?

La scheda indica una frequenza fino a 144 Hz, pensata anche per il gaming.

Quale sistema smart integra questa TV Haier?

Integra Google TV, con accesso a contenuti e app preferite.

Sono inclusi mesi di abbonamento DAZN?

Sì, la scheda indica 12 mesi di abbonamento DAZN inclusi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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