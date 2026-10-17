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Lo smart TV Haier da 75 pollici con schermo QD-Mini LED 4K è in offerta con un doppio sconto e il prezzo sprofonda. Ottieni anche l'abbonamento per un anno a DAZN.

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Per godersi film, sport e videogiochi su uno schermo ampio senza rinunciare a immagini definite, può essere utile una TV di grande formato. La Haier Smart TV 75 pollici è disponibile a sconto del 29% a cui aggiungere un coupon del valore di 34,95 euro e il prezzo sprofonda.

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Il pannello QD-Mini LED 4K UHD è pensato per offrire immagini luminose e nitide, con colori vividi e neri profondi. La frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz punta a rendere più fluidi i movimenti durante il gaming e le scene d’azione. Con Google TV si possono raggiungere film, serie, sport, musica e altri contenuti dalle app preferite; la soundbar frontale Harman Kardon completa la dotazione audio. Sono inclusi anche 12 mesi di abbonamento DAZN.

Haier Smart TV 75 pollici in offerta: doppio sconto

Se stai valutando una TV di grande formato, questa proposta unisce risoluzione 4K UHD, tecnologia QD-Mini LED e funzioni smart in un unico schermo da 75 pollici. La Haier Smart TV 75 pollici con sconto del 29% a cui aggiungere un coupon del valore di 34,95 euro e costa 664,05 euro. Inoltre, acquistandolo oggi ottieni anche l’abbonamento a DAZN Full valido per un anno dal valore di 563,88 euro.

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La smart TV Haier con pannello QD-Mini LED 4K e refresh rate a 144 Hz

Per chi cerca un’esperienza di visione coinvolgente tra contenuti, sport e giochi, le caratteristiche da considerare sono quelle che incidono concretamente sulla fruizione quotidiana:

Schermo da 75 pollici con risoluzione 4K UHD : il grande formato offre una superficie ampia per seguire film, serie e programmi.

: il grande formato offre una superficie ampia per seguire film, serie e programmi. Tecnologia QD-Mini LED : la scheda indica immagini più luminose e nitide, colori vividi e neri profondi. Riporta una luminosità massima di 1300 nit e, tra le caratteristiche, un picco fino a 2000 nit.

: la scheda indica immagini più luminose e nitide, colori vividi e neri profondi. Riporta una luminosità massima di 1300 nit e, tra le caratteristiche, un picco fino a 2000 nit. Frequenza fino a 144 Hz : i movimenti possono apparire più fluidi nei videogiochi ad alta velocità, negli eventi sportivi e nelle scene d’azione.

: i movimenti possono apparire più fluidi nei videogiochi ad alta velocità, negli eventi sportivi e nelle scene d’azione. Google TV : permette di accedere a film, serie, sport, fitness, musica, TV in diretta e contenuti delle app preferite, oltre a creare una lista personale.

: permette di accedere a film, serie, sport, fitness, musica, TV in diretta e contenuti delle app preferite, oltre a creare una lista personale. Soundbar frontale Harman Kardon : la dotazione audio è descritta con dialoghi cristallini e un suono avvolgente, per seguire i contenuti direttamente dal televisore.

: la dotazione audio è descritta con dialoghi cristallini e un suono avvolgente, per seguire i contenuti direttamente dal televisore. 12 mesi di abbonamento DAZN inclusi: la TV comprende un periodo di abbonamento al servizio indicato nella scheda.

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FAQ Qual è la dimensione dello schermo della Haier Smart TV? Ha uno schermo da 75 pollici. La Haier Smart TV supporta il gaming a 144 Hz? La scheda indica una frequenza fino a 144 Hz, pensata anche per il gaming. Quale sistema smart integra questa TV Haier? Integra Google TV, con accesso a contenuti e app preferite. Sono inclusi mesi di abbonamento DAZN? Sì, la scheda indica 12 mesi di abbonamento DAZN inclusi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.