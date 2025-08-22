Amazon, smart TV a prezzo stracciato: solo oggi costano la metà

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Da oramai alcuni anni Amazon non è semplicemente il luogo dove poter acquistare prodotti tecnologici di varie aziende a prezzi stracciati, ma anche il sito dove acquistare i dispositivi realizzati direttamente da Amazon. I Fire TV Stick sono sicuramente i prodotto più famosi, ma non sono gli unici. Da pochi mesi Amazon ha lanciato in Italia anche i suoi smart TV dotati del sistema operativo Fire TV che permette di installare tutte le tue piattaforme streaming preferite. E oggi troviamo in offerta proprio uno di questi televisori.

Il protagonista dell’articolo di oggi è il Fire TV Serie 4 che troviamo in tre diverse dimensioni: da 43, 50 e 55 pollici. Tutti e tre i modelli sono in offerta con sconti che vanno da un minimo del 42% fino a un massimo del 46%. Sconti elevati per un televisore e li paghi quasi la metà. Ma non solo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e di aggiungere dei servizi extra che solo Amazon ti assicura. Non perdere questa occasione e fai un super affare acquistando uno dei tre smart TV disponibili in offerta oggi.

Fire TV Serie 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo lampo disponibile in questi giorni il prezzo degli smart TV Fire TV Serie 4 è crollato.

Si parte con il modello più piccolo con schermo da 43 pollici disponibile a un prezzo di 289,99 euro con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Per la versione da 50 pollici il prezzo sale a 329,99 euro, ma anche lo sconto sale fino al 45% e risparmi ben 270 euro su quello di listino. Anche per questo modello puoi suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero.

Per chi ha spazio in salotto, c’è anche il modello da 55 pollici. In questo caso il prezzo è di 379,99 euro con uno sconto del 46% su quello di listino. Lo paghi quasi la metà e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Per tutte e tre le versioni dello smartphone puoi aggiungere dei servizi extra pensati appositamente per gli articoli di grandi dimensioni, come ad esempio il ritiro gratuito del vecchio TV, oppure il disimballaggio di quello nuovo (costo 6 euro). Puoi anche richiedere la configurazione del nuovo TV (15 euro) oppure l’installazione a muro (35 euro).

Ecco una tabella riassuntiva con i prezzi suddivisi per la grandezza dello smart TV:

Fire TV Serie 4 da 43 pollici : 289,99 euro con uno sconto del 42%

: 289,99 euro con uno sconto del 42% Fire TV Serie 4 da 50 pollici : 329,99 euro con uno sconto del 45%

: 329,99 euro con uno sconto del 45% Fire TV Serie 4 da 55 pollici: 379,99 euro con uno sconto del 46%

Fire TV Serie 4: le caratteristiche tecniche

I Fire TV Serie 4 rientrano a pieno diritto tra i migliori smart TV che puoi trovare in questa fascia di prezzo tra i 250 e i 400 euro. Amazon ha come sempre fatto un ottimo lavoro optando componeti top di gamma e puntando molto all’ottimizzazione tra la parte hardware e quella software.

I tre modelli disponibili oggi in offerta sono dotati di un pannello con risoluzione 4K che varia solamente per la dimensione. La qualità delle immagini è elevata grazie al supporto alle migliori tecnologie del momento: HDR 10, HLG e Dolby Digital Plus. Anche il processore fa la sua parte migliorando in tempo reale la qualità dei contenuti e rendendo i colori più realistici.

Come già detto, uno dei punti forti di questo smart TV è la presenza del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick. Puoi installare tutte le piattaforme streaming che vuoi e hai accesso anche alle Skill Alexa che rendono il televisore e la tua abitazioni ancora più intelligenti. In dotazione anche il telecomando Alexa che ti permette di controllare il TV direttamente con la tua voce e anche tutti i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

