Smart TV Amazon Ember Serie 4 da 50″, da oggi costa meno della metà
Lo smart TV Amazon Ember Serie 4 da 50″ è in offerta con il 53% di sconto e il prezzo sprofonda. Immagini in 4K e sistema operativo Fire TV.
Quando tra app, film e programmi in diretta trovare qualcosa da guardare richiede troppo tempo, una smart TV con ricerca vocale e accesso rapido ai contenuti può semplificare la serata. La Amazon Ember Serie 4 da 50 pollici è proposta con uno sconto del 53%.
Il modello combina la risoluzione 4K Ultra HD con HDR10+ per immagini vivide e un contrasto migliorato, mentre Dolby Audio accompagna la visione. Fire TV offre categorie dedicate e suggerimenti personalizzati; con il telecomando vocale Alexa+ si possono cercare contenuti parlando in modo naturale. Sono presenti anche una modalità ambiente con foto e opere d’arte e l’accesso a migliaia di episodi gratuiti. Per alcuni film e programmi potrebbe essere necessario un abbonamento.
Amazon Ember Serie 4 in offerta: sconto del 53%
La Amazon Ember Serie 4 da 50 pollici costa 279,99 euro e beneficia di uno sconto del 53%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nella scheda dell’offerta. Le informazioni disponibili non specificano una data di scadenza, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i vantaggi Prime o le condizioni e i tempi per il reso. Per verificare i dettagli aggiornati prima dell’acquisto, puoi consultare la pagina della smart TV Amazon.
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La smart TV Amazon con risoluzione 4K UHD e HDR10+
Se vuoi riunire contenuti in streaming, programmi e funzioni smart su un unico schermo, questa TV punta su risoluzione elevata, ricerca vocale e accesso alle app. Ecco le caratteristiche indicate nella scheda:
- Schermo da 50 pollici con 4K Ultra HD e HDR10+: la risoluzione e il contrasto migliorato aiutano a distinguere i dettagli anche nelle scene più buie, per una visione più ricca di particolari.
- Wi-Fi 6 e processore quad-core: la TV è progettata per aprire e caricare rapidamente le app e mantenere fluide le immagini, così si passa più velocemente ai contenuti desiderati.
- Fire TV con consigli personalizzati e categorie dedicate: l’interfaccia riunisce proposte e app, riducendo il tempo passato a scorrere i contenuti. La scheda segnala anche migliaia di episodi gratuiti; per alcuni contenuti può servire un abbonamento.
- Ricerca vocale con Alexa+: usando il telecomando vocale si possono cercare programmi parlando in modo naturale; sono indicate anche funzioni per gestire la Casa Intelligente e approfondire argomenti.
- Modalità ambiente Fire TV: foto e oltre duemila opere d’arte gratuite possono personalizzare lo schermo quando non si sta guardando un programma. Sensori attivano lo schermo quando si entra nella stanza.
- Dolby Audio e telecomando vocale Alexa: l’audio è indicato tra le dotazioni e il telecomando include pulsanti preimpostati per accedere alle app preferite e controllare i contenuti.
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FAQ
La smart TV Amazon Ember Serie 4 ha uno schermo da 50 pollici.
Sì, la scheda indica risoluzione 4K Ultra HD e supporto HDR10+.
Sì, include un telecomando vocale Alexa e la scheda segnala la ricerca tramite Alexa+.
La scheda segnala migliaia di episodi gratuiti, ma per alcuni film e programmi potrebbe essere necessario un abbonamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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