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Smart TV Amazon Ember Serie 4 da 50″, da oggi costa meno della metà

Lo smart TV Amazon Ember Serie 4 da 50″ è in offerta con il 53% di sconto e il prezzo sprofonda. Immagini in 4K e sistema operativo Fire TV.

4 min di lettura

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Redazione

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Amazon Ember Serie 4 smart TV 4K da 50 pollici Amazon

Quando tra app, film e programmi in diretta trovare qualcosa da guardare richiede troppo tempo, una smart TV con ricerca vocale e accesso rapido ai contenuti può semplificare la serata. La Amazon Ember Serie 4 da 50 pollici è proposta con uno sconto del 53%.

Il modello combina la risoluzione 4K Ultra HD con HDR10+ per immagini vivide e un contrasto migliorato, mentre Dolby Audio accompagna la visione. Fire TV offre categorie dedicate e suggerimenti personalizzati; con il telecomando vocale Alexa+ si possono cercare contenuti parlando in modo naturale. Sono presenti anche una modalità ambiente con foto e opere d’arte e l’accesso a migliaia di episodi gratuiti. Per alcuni film e programmi potrebbe essere necessario un abbonamento.

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Amazon Ember Serie 4 in offerta: sconto del 53%

La Amazon Ember Serie 4 da 50 pollici costa 279,99 euro e beneficia di uno sconto del 53%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nella scheda dell’offerta. Le informazioni disponibili non specificano una data di scadenza, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i vantaggi Prime o le condizioni e i tempi per il reso. Per verificare i dettagli aggiornati prima dell’acquisto, puoi consultare la pagina della smart TV Amazon.

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La smart TV Amazon con risoluzione 4K UHD e HDR10+

Se vuoi riunire contenuti in streaming, programmi e funzioni smart su un unico schermo, questa TV punta su risoluzione elevata, ricerca vocale e accesso alle app. Ecco le caratteristiche indicate nella scheda:

  • Schermo da 50 pollici con 4K Ultra HD e HDR10+: la risoluzione e il contrasto migliorato aiutano a distinguere i dettagli anche nelle scene più buie, per una visione più ricca di particolari.
  • Wi-Fi 6 e processore quad-core: la TV è progettata per aprire e caricare rapidamente le app e mantenere fluide le immagini, così si passa più velocemente ai contenuti desiderati.
  • Fire TV con consigli personalizzati e categorie dedicate: l’interfaccia riunisce proposte e app, riducendo il tempo passato a scorrere i contenuti. La scheda segnala anche migliaia di episodi gratuiti; per alcuni contenuti può servire un abbonamento.
  • Ricerca vocale con Alexa+: usando il telecomando vocale si possono cercare programmi parlando in modo naturale; sono indicate anche funzioni per gestire la Casa Intelligente e approfondire argomenti.
  • Modalità ambiente Fire TV: foto e oltre duemila opere d’arte gratuite possono personalizzare lo schermo quando non si sta guardando un programma. Sensori attivano lo schermo quando si entra nella stanza.
  • Dolby Audio e telecomando vocale Alexa: l’audio è indicato tra le dotazioni e il telecomando include pulsanti preimpostati per accedere alle app preferite e controllare i contenuti.

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Approfitta ora dello sconto del 53% su Amazon Ember Serie 4 finché l’offerta è disponibile.

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FAQ

Quanto è grande la Amazon Ember Serie 4?

La smart TV Amazon Ember Serie 4 ha uno schermo da 50 pollici.

La Amazon Ember Serie 4 supporta il 4K e l’HDR10+?

Sì, la scheda indica risoluzione 4K Ultra HD e supporto HDR10+.

La smart TV Amazon include la ricerca vocale?

Sì, include un telecomando vocale Alexa e la scheda segnala la ricerca tramite Alexa+.

Servono abbonamenti per guardare i contenuti?

La scheda segnala migliaia di episodi gratuiti, ma per alcuni film e programmi potrebbe essere necessario un abbonamento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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