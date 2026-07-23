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Amazon Ember serie 4 da 55", smart TV 4K con HDR10+, Wi-Fi 6, modalità ambiente e telecomando vocale Alexa è in sconto del 43%.

Amazon

Vuoi passare a una smart TV 4K capace di migliorare davvero film, serie e partite senza dover mettere mano a un impianto home cinema complesso? In questo momento la Amazon Ember serie 4 da 55" è proposta con uno sconto del 43%, portando in salotto un pannello 4K Ultra HD con HDR10+, audio Dolby e tutte le funzioni di Fire TV integrate.

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Questa smart TV punta tutto sulla qualità dell’immagine e sulla velocità di risposta: la risoluzione 4K Ultra HD con supporto HDR10+ offre colori più vivi e un contrasto migliorato, così i dettagli restano leggibili anche nelle scene molto scure. Il nuovo processore quad‑core abbinato al Wi‑Fi 6 garantisce apertura rapida delle app e streaming fluido, mentre la modalità ambiente Fire TV trasforma lo schermo in una galleria di foto personali e opere d’arte quando non stai guardando contenuti. Il telecomando vocale Alexa, infine, semplifica la ricerca di film e canali, controllando tutta la parte smart con la voce.

Amazon Ember serie 4 da 55" in offerta: sconto del 43% sul 4K Ultra HD

La promozione in corso rende la Amazon Ember serie 4 da 55" particolarmente aggressiva nella fascia delle smart TV 4K: grazie allo sconto del 43%, il prezzo scende a 399,99€, una cifra molto interessante per un modello con HDR10+, audio Dolby e piattaforma Fire TV integrata. In pratica, il Amazon Ember serie 4 da 55" è disponibile con uno sconto del 43% rispetto al listino.

La smart TV Amazon con il 4K Ultra HD, l’HDR10+ e il Wi‑Fi 6 veloce

Se ti sei stancato di immagini piatte, app lente e streaming che si blocca, questa smart TV nasce proprio per risolvere questi problemi nel quotidiano.

4K Ultra HD : la risoluzione elevata rende film, serie TV e sport molto più definiti, ideale per chi guarda spesso contenuti in streaming o su console di nuova generazione.

: la risoluzione elevata rende film, serie TV e sport molto più definiti, ideale per chi guarda spesso contenuti in streaming o su console di nuova generazione. Supporto HDR10+ : la gestione avanzata di luminosità e contrasto fa emergere i dettagli nelle scene scure e migliora i colori in quelle molto luminose, così non perdi nulla nelle sequenze più dinamiche.

: la gestione avanzata di luminosità e contrasto fa emergere i dettagli nelle scene scure e migliora i colori in quelle molto luminose, così non perdi nulla nelle sequenze più dinamiche. Processore quad‑core con Wi‑Fi 6 : le app si aprono rapidamente e lo streaming resta stabile anche con più dispositivi collegati in casa, riducendo al minimo lag e buffering.

: le app si aprono rapidamente e lo streaming resta stabile anche con più dispositivi collegati in casa, riducendo al minimo lag e buffering. Modalità ambiente Fire TV : quando non guardi contenuti, puoi usare il TV come cornice digitale per foto personali o come quadro con migliaia di opere d’arte gratuite, integrandolo meglio nell’arredo del salotto.

: quando non guardi contenuti, puoi usare il TV come cornice digitale per foto personali o come quadro con migliaia di opere d’arte gratuite, integrandolo meglio nell’arredo del salotto. Telecomando vocale Alexa per Fire TV : la ricerca di film, serie e canali diventa immediata, e puoi controllare volume e sorgenti con la voce, senza dover navigare tra mille menu.

: la ricerca di film, serie e canali diventa immediata, e puoi controllare volume e sorgenti con la voce, senza dover navigare tra mille menu. Quattro ingressi HDMI e AirPlay: puoi collegare facilmente soundbar, console di gioco e decoder, oltre a condividere contenuti dai dispositivi compatibili direttamente sul grande schermo.

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Amazon Ember serie 4 da 55": approfitta subito dell’offerta lampo con sconto del 43% prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La Amazon Ember serie 4 da 55" supporta contenuti 4K HDR10+ dalle app di streaming? Sì, il TV è 4K Ultra HD con supporto HDR10+, quindi può riprodurre contenuti compatibili dalle app supportate. La smart TV Amazon Ember serie 4 da 55" è adatta al gaming? Il processore veloce e il Wi‑Fi 6 aiutano a mantenere immagini fluide e tempi di caricamento ridotti, adatti al gaming casual. Posso usare Alexa per cercare i contenuti sulla Amazon Ember serie 4 da 55"? Sì, il telecomando vocale Alexa per Fire TV permette di cercare e controllare i contenuti tramite comandi vocali. Quante porte HDMI ha la Amazon Ember serie 4 da 55"? La TV dispone di quattro ingressi HDMI per collegare soundbar, console di gioco e altri dispositivi.