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Amazon Ember serie 4 da 43", smart TV 4K HDR10+ con processore veloce, Wi-Fi 6 e modalità ambiente Fire TV è in offerta con sconto del 38%.

Amazon

Vuoi una smart TV 4K che renda davvero giustizia a film, serie e sport, ma senza spendere cifre da capogiro? In questo momento la Amazon Ember serie 4 da 43" è proposta con uno sconto del 38%, così puoi portarti in salotto un pannello 4K con HDR avanzato, audio curato e Fire TV integrata, ideale per trasformare qualsiasi stanza in un piccolo hub di intrattenimento.

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Questa smart TV punta tutto sulla qualità dell’immagine in formato 4K Ultra HD con supporto HDR10+ per colori più brillanti e contrasti più profondi, così le scene scure risultano più leggibili e quelle luminose hanno maggiore impatto. Il nuovo processore quad-core lavorando insieme al Wi‑Fi 6 mantiene l’esperienza fluida sia nella navigazione tra i contenuti sia nello streaming ad alta risoluzione, mentre il supporto Dolby Audio rende più chiaro dialoghi, effetti e colonna sonora.

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La promozione rende la Amazon Ember serie 4 da 43" particolarmente interessante nella fascia delle smart TV 4K accessibili: puoi portarti a casa il televisore con schermo Ultra HD, HDR10+ e Fire TV integrata a 309,99€, una cifra molto competitiva per chi cerca un modello completo senza salire ai prezzi dei top di gamma.

La smart TV Amazon con il 4K Ultra HD, l’HDR10+ e il processore veloce

Se stai cercando una TV che risolva il problema di streaming lenti, immagini piatte e interfacce macchinose, questo modello punta proprio su fluidità e qualità visiva per migliorare l’esperienza quotidiana.

4K Ultra HD con HDR10+ : la risoluzione elevata e la gestione avanzata dell’HDR offrono immagini più nitide e scene scure dettagliate, ideali per film e serie girati in alta qualità.

: la risoluzione elevata e la gestione avanzata dell’HDR offrono immagini più nitide e scene scure dettagliate, ideali per film e serie girati in alta qualità. Processore quad-core veloce : l’hardware rapido permette di aprire app e contenuti in pochi istanti, riducendo i tempi di attesa quando passi da una piattaforma di streaming all’altra.

: l’hardware rapido permette di aprire app e contenuti in pochi istanti, riducendo i tempi di attesa quando passi da una piattaforma di streaming all’altra. Wi‑Fi 6 integrato : la connessione più stabile e veloce aiuta a mantenere lo streaming in 4K fluido, minimizzando blocchi e buffering durante eventi sportivi o maratone di serie TV.

: la connessione più stabile e veloce aiuta a mantenere lo streaming in 4K fluido, minimizzando blocchi e buffering durante eventi sportivi o maratone di serie TV. Modalità ambiente Fire TV : quando non guardi contenuti, puoi trasformare la TV in una cornice digitale per foto o opere d’arte, sfruttando i sensori che attivano lo schermo solo quando sei nella stanza.

: quando non guardi contenuti, puoi trasformare la TV in una cornice digitale per foto o opere d’arte, sfruttando i sensori che attivano lo schermo solo quando sei nella stanza. Ecosistema Fire TV con telecomando vocale Alexa : l’integrazione nativa con Fire TV semplifica la ricerca tra centinaia di migliaia di contenuti, mentre i pulsanti rapidi e i comandi vocali con Alexa riducono al minimo l’uso dei menu.

: l’integrazione nativa con Fire TV semplifica la ricerca tra centinaia di migliaia di contenuti, mentre i pulsanti rapidi e i comandi vocali con Alexa riducono al minimo l’uso dei menu. Quattro ingressi HDMI e AirPlay : puoi collegare facilmente soundbar, console e altri dispositivi, oltre a condividere contenuti dai device compatibili tramite AirPlay, rendendo la TV il centro del tuo setup multimediale.

: puoi collegare facilmente soundbar, console e altri dispositivi, oltre a condividere contenuti dai device compatibili tramite AirPlay, rendendo la TV il centro del tuo setup multimediale. Supporto ai giochi: con i titoli scaricabili dall’Appstore o il cloud gaming tramite Amazon Luna, la TV diventa anche uno schermo dedicato al gioco senza richiedere hardware aggiuntivo di fascia alta.

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FAQ La Amazon Ember serie 4 da 43" supporta i contenuti in 4K HDR? Sì, questa TV offre risoluzione 4K Ultra HD e supporto HDR10+ per immagini più luminose e dettagliate. La smart TV Amazon Ember serie 4 da 43" ha il Wi‑Fi 6 integrato? Sì, il modello integra il Wi‑Fi 6 per connessioni più stabili e veloci durante lo streaming. Posso usare i comandi vocali con la Amazon Ember serie 4 da 43"? Sì, la TV include il telecomando vocale Alexa per controllare contenuti e app con la voce. La Amazon Ember serie 4 da 43" è adatta anche per giocare? Sì, puoi scaricare giochi dall’Appstore o usare il cloud gaming con Amazon Luna direttamente sulla TV.