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Prezzo in picchiata per l'Amazon Ember Serie 2 da 40”. Sconto del 43% e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Immagini in alta definizione e Fire TV.

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Tra servizi in streaming, dirette e app, trovare tutto con facilità sul televisore non è sempre semplice. La Amazon Ember Serie 2 da 40 pollici è disponibile con uno sconto del 43%.

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Questa smart TV riunisce la piattaforma Fire TV e il telecomando vocale Alexa per aiutare a trovare rapidamente contenuti tra app, film ed episodi. Il pannello Full HD da 1080p, il Wi-Fi 6 e il processore quad-core completano una proposta pensata per accedere alle app e avviare la visione con praticità. Sono disponibili anche migliaia di episodi gratuiti; per alcuni contenuti potrebbe essere necessario un abbonamento.

Amazon Ember Serie 2 da 40 pollici: sconto del 43% e prezzo di 199,99 euro

Se vuoi riunire streaming, televisione in diretta e comandi vocali in un solo schermo, la Amazon Ember Serie 2 è proposta a 199,99 euro. Il prezzo indicato corrisponde a uno sconto del 43%. La scheda non specifica una data di scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i benefici Prime o i tempi di reso.

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La smart TV Amazon con il Full HD da 1080p e il Wi-Fi 6

Quando vuoi passare da un’app all’altra senza perdere tempo nella ricerca, una piattaforma smart con accesso rapido ai contenuti può rendere più semplice la serata. Ecco le caratteristiche principali della TV:

Schermo Full HD da 1080p : la risoluzione consente di guardare film, serie e altri contenuti in alta definizione su un televisore da 40 pollici.

: la risoluzione consente di guardare film, serie e altri contenuti in alta definizione su un televisore da 40 pollici. Fire TV con categorie dedicate e consigli personalizzati : puoi sfogliare i contenuti, organizzare più app tra i preferiti e ridurre il tempo trascorso a cercare cosa guardare. La disponibilità di alcuni film ed episodi può richiedere un abbonamento.

: puoi sfogliare i contenuti, organizzare più app tra i preferiti e ridurre il tempo trascorso a cercare cosa guardare. La disponibilità di alcuni film ed episodi può richiedere un abbonamento. Wi-Fi 6 e processore quad-core : secondo la scheda, le app si aprono e si caricano velocemente e le immagini restano fluide, per un accesso più immediato all’intrattenimento.

: secondo la scheda, le app si aprono e si caricano velocemente e le immagini restano fluide, per un accesso più immediato all’intrattenimento. Telecomando vocale Alexa e Alexa+ : il comando vocale permette di cercare contenuti parlando in modo naturale; il telecomando include anche pulsanti preimpostati per accedere alle app preferite.

: il comando vocale permette di cercare contenuti parlando in modo naturale; il telecomando include anche pulsanti preimpostati per accedere alle app preferite. Due ingressi HDMI e AirPlay : puoi collegare accessori compatibili tramite HDMI e condividere contenuti con AirPlay da dispositivi compatibili.

: puoi collegare accessori compatibili tramite HDMI e condividere contenuti con AirPlay da dispositivi compatibili. Modalità ambiente Fire TV : puoi personalizzare lo schermo con foto e oltre duemila opere d’arte gratuite; i sensori indicati attivano lo schermo quando entri nella stanza.

: puoi personalizzare lo schermo con foto e oltre duemila opere d’arte gratuite; i sensori indicati attivano lo schermo quando entri nella stanza. Dolby Audio, TV in diretta gratuita e giochi: la dotazione comprende Dolby Audio, accesso alla TV in diretta gratuita e la possibilità di scaricare giochi dall’Appstore o giocare in streaming con Amazon Luna.

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FAQ La Amazon Ember Serie 2 è una smart TV Full HD? Sì, offre una risoluzione Full HD da 1080p. La TV include un telecomando vocale? Sì, è incluso un telecomando vocale Alexa con pulsanti preimpostati per le app. Quanti ingressi HDMI ha la Amazon Ember Serie 2? La scheda prodotto indica due ingressi HDMI. Per guardare film ed episodi serve un abbonamento? La scheda segnala che per alcuni contenuti potrebbe essere necessario un abbonamento e indica anche la presenza di migliaia di episodi gratuiti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.