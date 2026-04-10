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Smart tag Android in sconto al 70%, offerta imperdibile su Amazon

Offerta da prendere al volo per il bundle con 4 Android Smart Tag con Find Hub, IP68 e batteria 365 giorni: localizza chiavi, borse e bagagli in modo semplice

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Redazione

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Ajbig Android Smart Tag nero IP68 su Amazon Amazon

Se cerchi un modo semplice e affidabile per non smarrire oggetti importanti, il Ajbig Android Smart Tag è oggi protagonista di un super affare su Amazon con uno sconto del 70%. È compatto, leggero e si integra con l’ecosistema Android per aiutarti a ritrovare chiavi, borse e bagagli con rapidità, anche grazie a un segnale acustico utile nelle ricerche a breve distanza.

L’esperienza d’uso è immediata: l’abbinamento con lo smartphone è rapido e l’interfaccia è chiara, così individui subito la posizione dell’oggetto collegato. La praticità quotidiana è il suo punto forte: discreto da portare con sé, funzionale nelle situazioni di fretta e comodo quando serve localizzare in pochi istanti ciò che non trovi.

Ajbig Android Smart Tag

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29,99 €99,99 € -70,00 € (70%)

Ajbig Android Smart Tag in offerta su Amazon: sconto del 70%

L’offerta rende il Ajbig Android Smart Tag particolarmente appetibile: con il 70% di sconto lo porti a casa a 29,99€. Se vuoi assicurarti una soluzione smart per tracciare oggetti quotidiani come chiavi, bagagli e portafogli, questa è l’occasione giusta, anche perché la confezione proposta è in colore nero e comprende più unità. Approfitta ora della promo sull’Ajbig Android Smart Tag con il 70% di sconto.

Ajbig Android Smart Tag: IP68 e batteria sostituibile 365 giorni

Il Ajbig Android Smart Tag è progettato per Android e funziona con l’app di Google Find Hub. Un altoparlante integrato (80–100 dB) ti aiuta a localizzare l’oggetto quando sei nelle vicinanze, coprendo facilmente ambienti domestici. Inoltre, se ti allontani di circa 20 metri dall’oggetto, ricevi un avviso: un vero salva-distrazioni per la vita di tutti i giorni.

In caso di smarrimento, la modalità Smarrito sfrutta la rete dei dispositivi Android nel sistema "Trova il mio dispositivo", inviandoti una notifica appena il tag viene rilevato. La gestione della privacy è al centro: i dati di posizione e la cronologia non sono memorizzati nel localizzatore e le comunicazioni sono anonime e crittografate.

La robustezza è certificata IP68, quindi resiste ad acqua e polvere. La batteria CR2032 è sostituibile e offre oltre 365 giorni di autonomia, così riduci al minimo la manutenzione. In dotazione trovi anche una custodia protettiva per un uso più sicuro su chiavi, borse e portafogli.

Ajbig Android Smart Tag

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Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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