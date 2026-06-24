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Echo Dot (Ultimo modello), altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth con suono più potente e funzioni smart per la casa è in sconto del 54%.

Amazon

Vuoi gestire musica, timer, luci e informazioni in casa senza tirare fuori lo smartphone ogni volta? L’Echo Dot (ultimo modello) di Amazon è pensato proprio per semplificare queste azioni quotidiane, e oggi è disponibile con uno sconto del 54% che lo rende uno degli altoparlanti intelligenti più interessanti della sua fascia.

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Questo modello punta su un suono ricco e avvolgente, con voci più nitide e bassi più profondi rispetto alle generazioni precedenti, così da riempire meglio la stanza con musica, podcast e audiolibri. Grazie al supporto Wi-Fi e Bluetooth può riprodurre contenuti da servizi come Amazon Music, Audible, Apple Music e Spotify, mentre l’integrazione con Alexa ti permette di chiedere informazioni, gestire timer e controllare i dispositivi per la casa intelligente con la sola voce, mantenendo al tempo stesso un’attenzione specifica alla privacy grazie al pulsante per disattivare i microfoni.

Echo Dot in offerta su Amazon: sconto del 54% sullo smart speaker

In questo periodo l’Echo Dot (ultimo modello) è proposto a 29,99€, con un taglio di prezzo del 54% rispetto al listino: un’occasione molto interessante per portarsi a casa uno smart speaker completo spendendo meno di molti diffusori Bluetooth base. In questa fascia di prezzo è difficile trovare un dispositivo che unisca audio di buon livello e funzioni intelligenti così integrate. Se cerchi un hub semplice per l’ecosistema di casa con comandi vocali, con questa promozione puoi portarti a casa l’Echo Dot a soli 29,99€.

Lo smart speaker Amazon con il suono ricco e i controlli per la casa intelligente

Se il tuo obiettivo è rendere più comode le attività quotidiane – dall’ascolto di musica al controllo dei dispositivi smart – questo altoparlante intelligente punta proprio su integrazione e praticità. Ecco come le sue funzioni possono tornarti utili ogni giorno:

Suono ricco e avvolgente con voci più nitide e bassi più profondi : l’audio migliorato rispetto ai modelli precedenti rende più piacevole ascoltare playlist, podcast e audiolibri anche in stanze di medie dimensioni.

: l’audio migliorato rispetto ai modelli precedenti rende più piacevole ascoltare playlist, podcast e audiolibri anche in stanze di medie dimensioni. Musica e podcast via Wi-Fi e Bluetooth : puoi collegarlo ai principali servizi di streaming come Amazon Music, Audible, Apple Music e Spotify, o usarlo come semplice speaker Bluetooth per il tuo smartphone.

: puoi collegarlo ai principali servizi di streaming come Amazon Music, Audible, Apple Music e Spotify, o usarlo come semplice speaker Bluetooth per il tuo smartphone. Assistente vocale sempre pronto : con Alexa puoi chiedere previsioni meteo, impostare timer mentre cucini, ottenere risposte veloci alle domande o farti raccontare una barzelletta quando vuoi staccare un attimo.

: con Alexa puoi chiedere previsioni meteo, impostare timer mentre cucini, ottenere risposte veloci alle domande o farti raccontare una barzelletta quando vuoi staccare un attimo. Controllo della casa intelligente : se hai dispositivi compatibili, puoi gestire luci, prese e altri accessori con la voce o impostare routine basate, ad esempio, sulla temperatura per automatizzare accensioni e spegnimenti.

: se hai dispositivi compatibili, puoi gestire luci, prese e altri accessori con la voce o impostare routine basate, ad esempio, sulla temperatura per automatizzare accensioni e spegnimenti. Integrazione con più dispositivi Echo e Fire TV : puoi sincronizzare più Echo per diffondere la musica in diverse stanze o abbinarlo a Fire TV per migliorare l’esperienza audio dei contenuti in streaming.

: puoi sincronizzare più Echo per diffondere la musica in diverse stanze o abbinarlo a Fire TV per migliorare l’esperienza audio dei contenuti in streaming. Protezione della privacy : il pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni aggiunge un livello di controllo immediato quando vuoi maggiore riservatezza.

: il pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni aggiunge un livello di controllo immediato quando vuoi maggiore riservatezza. Scelta più sostenibile: l’uso esteso di tessuti e plastiche riciclati, insieme a un packaging proveniente da fonti gestite in modo responsabile, punta a ridurre l’impatto ambientale del dispositivo.

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FAQ Con quali servizi musicali è compatibile Echo Dot? Echo Dot può riprodurre musica, podcast e audiolibri da Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e altri servizi compatibili. Echo Dot può controllare i dispositivi per la casa intelligente? Sì, può gestire i dispositivi smart compatibili e creare routine basate, ad esempio, sulla temperatura ambientale. Posso usare Echo Dot come semplice altoparlante Bluetooth? Sì, oltre al Wi-Fi puoi collegare lo smartphone via Bluetooth e usare Echo Dot come speaker per l’audio del telefono. Come posso disattivare i microfoni di Echo Dot per la privacy? È presente un pulsante dedicato che disattiva elettronicamente i microfoni, così Alexa smette di ascoltare finché non lo riattivi.