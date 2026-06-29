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La Tangenziale di Napoli è stata riconosciuta come prima infrastruttura italiana certificata 'strada intelligente', con 22 chilometri digitalizzati per migliorare la gestione del traffico.

Il sistema integra 217 telecamere, 40 antenne, otto centraline meteo e la piattaforma C-ITS per elaborare dati in tempo reale e comunicare con i veicoli (V2X).

L'obiettivo è ridurre code, incidenti ed emissioni, abilitare manutenzione predittiva e testare tecnologie come la guida autonoma per replicare il modello su altre arterie nazionali.

L’arteria partenopea è la prima infrastruttura d’Italia a ottenere la certificazione ufficiale di “strada intelligente”. Grazie a 22 chilometri digitalizzati con sensori, telecamere e antenne che dialogano con le auto, il progetto promette di ridurre code, incidenti ed emissioni, trasformando la gestione della viabilità urbana.

La Tangenziale intelligente

Chiunque abbia trascorso anche solo venti minuti imbottigliato nel traffico sa che il vero lusso contemporaneo non è un’auto più veloce, ma una strada più efficiente.

La risposta a questa esigenza arriva da una delle arterie più congestionate del Paese. La Tangenziale di Napoli ha infatti ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il riconoscimento ufficiale come prima infrastruttura intelligente italiana, in conformità con il Decreto Ministeriale 70 del 2018.

Non si tratta di un semplice restyling, ma di una rivoluzione strutturale lunga 22 chilometri che trasforma l’asfalto in un enorme hub digitale.

Come funziona un’infrastruttura intelligente

Per capire la portata del cambiamento bisogna guardare sotto il cofano, o meglio, lungo le corsie.

Le strade intelligenti non si limitano a far passare le auto, ma elaborano flussi in tempo reale. Il sistema si poggia su tre requisiti normativi precisi: il monitoraggio costante del traffico, il controllo delle condizioni meteo e la comunicazione bidirezionale tra i veicoli e la strada stessa, la cosiddetta tecnologia V2X.

A Napoli tutto questo si traduce in numeri importanti. Lungo il tracciato sono operative 217 telecamere ad alta definizione di ultima generazione e quindici portali di rilevamento.

A questi si aggiungono otto centraline meteorologiche per prevenire i rischi legati al maltempo. La vera svolta sono però le 40 antenne dedicate allo scambio di dati con i mezzi connessi.

Tutte le informazioni raccolte convergono poi all’interno di una piattaforma centrale, denominata C-ITS e sviluppata da Movyon, che incrocia i dati della tangenziale con quelli dei servizi esterni come la Polizia Municipale.

I benefici concreti sulla viabilità

Cosa cambia per chi si mette al volante ogni mattina? L’obiettivo principale è l’ottimizzazione dei flussi sulla tangenziale di Napoli, un tratto stradale che sopporta volumi di transito tra i più alti in Italia.

La tecnologia permette di inviare notifiche immediate agli automobilisti su incidenti, cantieri o pericoli meteorologici improvvisi. Gli operatori possono modificare i pannelli stradali in tempo reale, suggerendo velocità dinamiche per evitare che il traffico si blocchi del tutto.

I vantaggi toccano anche la sicurezza e la sostenibilità. Sapere in anticipo cosa succede tre curve più avanti riduce il rischio di tamponamenti a catena.

Inoltre, una guida più fluida e senza continui stop-and-go aiuta ad abbattere le emissioni di anidride carbonica.

C’è poi un risvolto invisibile ma vitale: i sensori monitorano costantemente lo stato di salute di ponti e viadotti, consentendo una manutenzione predittiva prima che si creino danni strutturali o disagi alla circolazione.

Un test per il futuro del Paese

Il progetto pilota ha già superato una prova cruciale. Nel tratto compreso tra le uscite di Vomero e Fuorigrotta è stato testato un veicolo a guida autonoma, che ha regolato la propria andatura basandosi esclusivamente sugli input digitali inviati dalla strada.

L’esperienza napoletana dimostra che la digitalizzazione della rete viaria può diventare una realtà applicabile al contesto italiano.

Il piano nazionale prevede di estendere progressivamente queste tecnologie alle principali arterie stradali del Paese.

Napoli fa da apripista, dimostrando che l’innovazione strategica può trasformarsi in un volano di crescita anche per la filiera tecnologica locale, coinvolgendo università e aziende nello sviluppo di soluzioni per la mobilità di domani.