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Oura Ring 4, smart ring in titanio per monitorare sonno, attività, stress e salute del cuore con batteria fino a 8 giorni è in sconto del 30%.

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Dormi male, ti svegli stanco e fai fatica a capire quanto impattano stress e attività quotidiana sulle tue energie? Un dispositivo discreto e sempre al dito può aiutarti a leggere meglio i segnali del corpo. Su Amazon l’Oura Ring 4 è disponibile con un sconto del 30%, così puoi entrare nel mondo del monitoraggio avanzato senza rinunciare al design minimalista di un anello in titanio.

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Oura Ring 4 punta tutto sulla qualità del rilevamento: monitora oltre 30 dati biometrici legati a sonno, attività, stress, salute del cuore e benessere femminile, usando una tecnologia Smart Sensing che adatta i sensori al tuo corpo per letture più precise. L’anello è pensato per essere indossato 24 ore su 24, con una batteria che arriva fino a 8 giorni e senza schermi o vibrazioni che ti distraggono, così ti dimentichi di averlo addosso mentre lui continua a raccogliere dati preziosi.

Oura Ring 4 in offerta su Amazon con il 30% di sconto

In questo momento su Amazon puoi portarti a casa l’Oura Ring 4 a 264,99€ grazie allo sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di uno dei dispositivi più completi nella categoria degli smart ring, con un prezzo che lo posiziona nella fascia premium ma reso molto più accessibile dalla promozione attuale.

Un plus interessante è la possibilità di misurare correttamente la taglia prima dell’acquisto: il kit di misurazione Oura Ring 4 ti aiuta a trovare la misura giusta e ti riconosce anche un credito Amazon di 10€ da usare proprio per comprare l’anello definitivo. In più, per i nuovi utenti, l’abbonamento Oura offre il primo mese gratuito, così puoi provare tutte le funzioni avanzate di analisi senza costi aggiuntivi immediati.

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Approfitta ora dell’offerta Oura Ring 4

Lo smart ring in titanio con la batteria fino a 8 giorni e i sensori avanzati

Se vuoi capire davvero come dormi, quanto ti stanca la giornata e come reagisce il tuo corpo allo stress, un anello intelligente sempre al dito può essere più comodo di uno smartwatch tradizionale. Ecco perché Oura Ring 4 si distingue rispetto ad altri indossabili della stessa fascia.

Monitoraggio di oltre 30 dati biometrici : sonno, attività, stress, salute del cuore e benessere femminile vengono analizzati in profondità, così puoi collegare la qualità delle tue giornate alle tue abitudini reali.

: sonno, attività, stress, salute del cuore e benessere femminile vengono analizzati in profondità, così puoi collegare la qualità delle tue giornate alle tue abitudini reali. Tecnologia Smart Sensing precisa : i sensori si adattano al corpo per rilevare dati più accurati, ideale se vuoi report affidabili su riposo, recupero e livelli di sforzo.

: i sensori si adattano al corpo per rilevare dati più accurati, ideale se vuoi report affidabili su riposo, recupero e livelli di sforzo. Batteria fino a 8 giorni : ricarichi di rado e puoi tenerlo sempre al dito, senza l’ansia di doverlo collegare alla presa ogni sera.

: ricarichi di rado e puoi tenerlo sempre al dito, senza l’ansia di doverlo collegare alla presa ogni sera. Nessuno schermo, zero vibrazioni : niente distrazioni al polso o al dito, solo un anello discreto che lavora in background e ti restituisce i dati nell’app dedicata.

: niente distrazioni al polso o al dito, solo un anello discreto che lavora in background e ti restituisce i dati nell’app dedicata. Design in titanio resistente e confortevole: pensato per il comfort 24 ore su 24, è piacevole sulla pelle, anche la più sensibile, e resistente all’acqua per accompagnarti in tutte le attività quotidiane.

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FAQ Quanto dura la batteria di Oura Ring 4 con un utilizzo normale? La batteria di Oura Ring 4 può arrivare fino a 8 giorni di utilizzo continuativo. Oura Ring 4 è comodo da indossare tutto il giorno e la notte? Sì, il design in titanio è pensato per il comfort 24 ore su 24 ed è adatto anche alle pelli sensibili. Che tipo di parametri monitora Oura Ring 4? Oura Ring 4 monitora oltre 30 dati biometrici, tra cui sonno, attività, stress, salute del cuore e salute femminile. Serve un abbonamento per usare Oura Ring 4? È previsto un abbonamento Oura con primo mese gratuito per i nuovi utenti, poi a pagamento mensile o annuale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.