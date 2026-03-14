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Gli smart glasses sono sempre più diffusi, grazie ai miglioramenti tecnologici e nel design: presto li useremo al posto dei nostri smartphone? Lo scenario.

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Gli smart glasses promettono di portare informazioni digitali direttamente davanti ai nostri occhi, eliminando in molti casi la necessità di tirare fuori lo smartphone. Oggi sono ancora dispositivi di nicchia, ma i progressi tecnologici e l’interesse delle grandi aziende stanno accelerando la loro evoluzione. Tra occhiali smart sempre più leggeri, funzioni di realtà aumentata e nuovi scenari d’uso nel lavoro e nella vita quotidiana, la domanda è sempre la stessa: questi dispositivi diventeranno davvero diffusi quanto i telefoni che usiamo ogni giorno?

Cosa sono davvero gli smart glasses

Gli smart glasses sono occhiali dotati di tecnologia integrata che permette di visualizzare informazioni digitali direttamente nel campo visivo dell’utente. A differenza dello smartphone, che richiede uno schermo e l’uso delle mani, questi dispositivi funzionano spesso con comandi vocali, sensori o gesti.

Molti modelli integrano fotocamera, microfoni, altoparlanti e connessione con il telefono. Alcuni aggiungono anche funzioni di realtà aumentata, mostrando indicazioni di navigazione, notifiche o contenuti multimediali sovrapposti alla realtà.

Negli ultimi anni diversi produttori hanno iniziato a proporre soluzioni più mature. Occhiali come i Ray-Ban Meta, per esempio, hanno superato il milione di unità vendute secondo dati diffusi dall’azienda, mentre altri dispositivi puntano su esperienze più immersive.

Perché stanno attirando tanta attenzione

La promessa principale degli occhiali smart agli utenti è semplice: avere informazioni sempre disponibili senza dover guardare continuamente lo smartphone.

Ricevere una notifica, leggere un messaggio o seguire indicazioni stradali potrebbe diventare un’operazione “in background”. In molti casi basta una frase pronunciata ad alta voce o un rapido gesto.

Questa modalità “a mani libere” apre possibilità interessanti anche fuori dall’uso personale. Nel lavoro logistico, ad esempio, alcuni magazzini utilizzano smart glasses per guidare gli operatori durante la preparazione degli ordini. Secondo casi studio citati nel settore, l’uso di questi sistemi ha permesso di accelerare alcune operazioni fino al 35%.

Anche in ambito sanitario o tecnico gli occhiali con realtà aumentata permettono di consultare dati e manuali senza interrompere il lavoro.

Gli smart glasses possono sostituire lo smartphone?

Per il momento la risposta più realistica è no. Gli smart glasses funzionano soprattutto come complemento allo smartphone, non come alternativa.

Molti modelli dipendono ancora dal telefono per la connessione internet, per l’accesso alle app o per la potenza di calcolo. Gli occhiali diventano quindi una sorta di estensione del dispositivo principale, utile per attività rapide come consultare notifiche, ascoltare musica o registrare video.

Il telefono resta invece il centro dell’esperienza digitale quando si tratta di applicazioni complesse, archiviazione dei dati o multitasking.

È possibile che in futuro questo equilibrio cambi. Alcuni produttori stanno lavorando su processori più efficienti e su funzioni di intelligenza artificiale integrate direttamente negli occhiali, riducendo la dipendenza dallo smartphone.

Le sfide che frenano la diffusione

Nonostante i progressi, gli smart glasses devono ancora superare diversi ostacoli prima di diventare davvero popolari.

Uno dei principali riguarda l’autonomia. Oggi molti modelli offrono una durata della batteria che varia tra quattro e otto ore di utilizzo. È sufficiente per alcune attività, ma ancora limitata rispetto alle aspettative di chi è abituato a usare lo smartphone per l’intera giornata.

Un altro elemento è il prezzo. Molti dispositivi partono da circa 300 euro e possono costare molto di più nei modelli più avanzati.

C’è poi la questione sociale. Gli occhiali sono anche un accessorio di stile, e la loro accettazione dipende molto dal design. Non tutti sono disposti a indossare dispositivi tecnologici evidenti sul volto, soprattutto nella vita quotidiana.

Infine rimangono i dubbi legati alla privacy, in particolare quando i dispositivi integrano fotocamere o sistemi di registrazione.

Un settore in crescita

Nonostante queste sfide, il settore degli smart glasses sta crescendo rapidamente. Alcune analisi di mercato prevedono che il comparto possa raggiungere circa 8,2 miliardi di dollari entro il 2028, con tassi di crescita annuale molto elevati.

Gran parte degli investimenti si concentra su dispositivi più leggeri, con batterie più efficienti e funzioni di realtà aumentata sempre più utili nella vita quotidiana.

Se questi miglioramenti continueranno, gli occhiali smart potrebbero trasformarsi in un compagno digitale sempre presente: non necessariamente il sostituto dello smartphone, ma un nuovo modo di interagire con la tecnologia, molto più discreto e integrato nella realtà di tutti i giorni.