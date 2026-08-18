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Echo Show 5, smart display Alexa con schermo da 5,5 pollici, audio potenziato, videocamera integrata e controllo della casa intelligente è in sconto del 41%.

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Gestire sveglie, meteo, musica e dispositivi smart sparsi per casa con lo smartphone sempre in mano può diventare scomodo, soprattutto in cucina o in camera da letto. In questo momento l’Echo Show 5 è disponibile con uno sconto del 41%, offrendo uno schermo touch compatto da 5,5 pollici e l’accesso alle funzioni avanzate di Alexa per controllare in un attimo casa, contenuti multimediali e informazioni utili.

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Questo smart display unisce la praticità dei comandi vocali alla comodità di uno schermo sempre attivo, così puoi dare un’occhiata al meteo, alle notizie o alla musica in riproduzione senza toccare il telefono. L’audio è stato migliorato con bassi più profondi e voci più nitide, ideale per ascoltare playlist, podcast e serie TV dai principali servizi di streaming. Grazie alla videocamera integrata puoi effettuare videochiamate rapide, restare in contatto con casa e sfruttare le funzioni di monitoraggio con videocamere e videocitofoni compatibili, sempre con la possibilità di proteggere la tua privacy tramite pulsante fisico e copri-obiettivo dedicato.

Echo Show 5 in offerta su Amazon: sconto del 41% per lo smart display con Alexa

Con la promozione in corso puoi portarti a casa l’Echo Show 5 a soli 64,99€, beneficiando di uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Un prezzo particolarmente aggressivo per uno smart display che integra schermo touch, audio potenziato e videocamera, posizionandosi come una delle soluzioni più complete nella fascia dei dispositivi compatti per la casa intelligente. Se cerchi un hub da comodino o da cucina per controllare lampadine, termostati e videocamere compatibili, questa è una delle opzioni più versatili a costo contenuto. L’Echo Show 5 è disponibile con uno sconto del 41%, un’occasione interessante per chi vuole entrare nell’ecosistema Alexa con un dispositivo dotato anche di schermo.

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Lo smart display Amazon con il pannello da 5,5 pollici e l’audio potenziato

Se vuoi semplificare le attività quotidiane in casa – dalle sveglie alle liste della spesa, dalla musica al controllo dei dispositivi smart – uno smart display compatto può fare davvero la differenza, soprattutto negli spazi ridotti.

Schermo touch da 5,5 pollici : le informazioni su meteo, notizie, orari e brani musicali sono sempre ben visibili a colpo d’occhio, ideale sul comodino o sul piano della cucina.

: le informazioni su meteo, notizie, orari e brani musicali sono sempre ben visibili a colpo d’occhio, ideale sul comodino o sul piano della cucina. Audio migliorato con bassi più profondi : ascolti playlist, podcast e serie TV con una resa più piena e voci chiare, così non devi alzare troppo il volume per capire dialoghi e notifiche.

: ascolti playlist, podcast e serie TV con una resa più piena e voci chiare, così non devi alzare troppo il volume per capire dialoghi e notifiche. Controllo della casa intelligente : puoi gestire lampadine, termostati e altri dispositivi compatibili semplicemente con la voce o con i comandi touch, anche quando ti trovi in un’altra stanza.

: puoi gestire lampadine, termostati e altri dispositivi compatibili semplicemente con la voce o con i comandi touch, anche quando ti trovi in un’altra stanza. Videocamera integrata e videochiamate : resti in contatto con famiglia e amici tramite chiamate video e puoi dare un rapido sguardo a ciò che succede in casa usando le funzioni di monitoraggio e i videocitofoni supportati.

: resti in contatto con famiglia e amici tramite chiamate video e puoi dare un rapido sguardo a ciò che succede in casa usando le funzioni di monitoraggio e i videocitofoni supportati. Foto personali come sfondo : trasformi lo schermo in una cornice digitale che mostra i tuoi scatti, così il dispositivo diventa anche un elemento d’arredo personalizzato.

: trasformi lo schermo in una cornice digitale che mostra i tuoi scatti, così il dispositivo diventa anche un elemento d’arredo personalizzato. Funzioni per la privacy dedicate: il pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato ti permettono di avere sempre il pieno controllo su cosa viene ascoltato e ripreso.

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Echo Show 5, approfitta dell’offerta lampo al 41% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Echo Show 5 è adatto come sveglia da comodino? Sì, è pensato per stare sul comodino: mostra ora e meteo, gestisce sveglie e occupa poco spazio. Posso usare Echo Show 5 per controllare lampadine e termostati smart? Sì, tramite Alexa puoi gestire lampadine, termostati e altri dispositivi compatibili per la casa intelligente. Echo Show 5 permette di fare videochiamate? Sì, grazie alla videocamera integrata puoi effettuare videochiamate verso altri dispositivi Echo con schermo o app Alexa. Come proteggo la privacy con Echo Show 5? Puoi disattivare i microfoni con un pulsante dedicato e coprire la videocamera con il copri-obiettivo integrato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.