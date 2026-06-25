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Echo Show 5, smart display con Alexa e schermo da 5,5 pollici per controllare casa, ascoltare musica e fare videochiamate è in offerta al 50%.

Amazon

Tieni lo smartphone ovunque in casa per controllare luci, meteo, musica e sicurezza, ma alla fine ti ritrovi con mille app e notifiche incontrollabili. Oggi puoi semplificare tutto con Echo Show 5, il display intelligente di Amazon che integra Alexa e che è disponibile con uno sconto del 50%, permettendoti di risparmiare in modo significativo rispetto al prezzo di listino.

Echo Show 5 54,99 € -50% 109,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

Questo smart display compatto con schermo da 5,5 pollici diventa il punto di controllo centrale della casa: ti mostra a colpo d’occhio meteo, notizie, musica e contenuti in streaming, mentre i nuovi altoparlanti garantiscono bassi più profondi e voci più nitide. Grazie alla videocamera integrata e alle funzioni di chiamata, puoi restare in contatto con famiglia e amici e tenere d’occhio ambienti e accessi, il tutto con un dispositivo progettato con particolare attenzione alla privacy, con pulsante per disattivare i microfoni e copri-telecamera fisico.

Echo Show 5 in offerta su Amazon: sconto del 50% e prezzo sotto i 60 euro

Con la promo in corso, Echo Show 5 scende a 54,99€ grazie allo sconto del 50% sul prezzo di listino, una cifra particolarmente aggressiva per un display smart con Alexa e videocamera integrata. In questa fascia di prezzo è difficile trovare un dispositivo altrettanto completo, in grado di gestire la casa intelligente, riprodurre contenuti audio e video e offrire videochiamate con una sola soluzione compatta. Se stai cercando un hub semplice da usare per la smart home o un assistente da comodino o cucina, Echo Show 5 è disponibile con uno sconto del 50% che rende l’acquisto particolarmente conveniente rispetto ad altri prodotti della stessa categoria.

Lo smart display Amazon con lo schermo da 5,5 pollici e audio potenziato

Questo smart display punta a semplificare la gestione quotidiana della casa e dei contenuti digitali, offrendo uno schermo compatto ma leggibile e un audio migliorato per musica, podcast e serie TV.

Schermo touch da 5,5 pollici : ti permette di controllare al volo meteo, notizie, titoli delle canzoni e contenuti in streaming, ideale come centro di controllo sul comodino o in cucina senza occupare troppo spazio.

: ti permette di controllare al volo meteo, notizie, titoli delle canzoni e contenuti in streaming, ideale come centro di controllo sul comodino o in cucina senza occupare troppo spazio. Audio con bassi più profondi e voci più nitide : ascolti musica, podcast e programmi con una qualità superiore rispetto alle generazioni precedenti, rendendolo adatto anche come piccolo speaker da stanza.

: ascolti musica, podcast e programmi con una qualità superiore rispetto alle generazioni precedenti, rendendolo adatto anche come piccolo speaker da stanza. Controllo della Casa Intelligente : puoi gestire lampadine, termostati e altri dispositivi compatibili, anche quando sei fuori casa, trasformando Echo Show 5 in un vero hub smart home.

: puoi gestire lampadine, termostati e altri dispositivi compatibili, anche quando sei fuori casa, trasformando Echo Show 5 in un vero hub smart home. Videocamera integrata : controlli famiglia, animali domestici e ingresso di casa, sfruttando i videocitofoni e le videocamere compatibili direttamente dal display, con la comodità delle chiamate Drop In.

: controlli famiglia, animali domestici e ingresso di casa, sfruttando i videocitofoni e le videocamere compatibili direttamente dal display, con la comodità delle chiamate Drop In. Videochiamate con camera da 2 MP : chiami rapidamente amici e parenti che hanno un dispositivo Echo con schermo o l’app Alexa, rendendo più immediati i contatti a distanza.

: chiami rapidamente amici e parenti che hanno un dispositivo Echo con schermo o l’app Alexa, rendendo più immediati i contatti a distanza. Foto personali come sfondo : con Amazon Photos puoi trasformare Echo Show 5 in una cornice digitale, facendo scorrere le tue immagini preferite quando il dispositivo non è in uso.

: con Amazon Photos puoi trasformare Echo Show 5 in una cornice digitale, facendo scorrere le tue immagini preferite quando il dispositivo non è in uso. Privacy tutelata: il pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato ti permettono di usare Alexa e la videocamera in modo più tranquillo, con un controllo fisico sulle funzioni sensibili.

Echo Show 5 54,99 € -50% 109,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

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Echo Show 5, offerta lampo al 50% di sconto: approfitta ora prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Echo Show 5 è adatto come hub per la casa intelligente? Sì, permette di controllare lampadine, termostati e altri dispositivi smart compatibili anche da remoto. Si possono fare videochiamate con Echo Show 5? Sì, grazie alla camera da 2 MP puoi fare videochiamate con altri Echo con schermo o con l’app Alexa. Echo Show 5 tutela la privacy con microfono e videocamera? Sì, ha un pulsante per disattivare i microfoni e un copri-telecamera integrato per bloccare la camera. Posso usare le mie foto come sfondo su Echo Show 5? Sì, tramite Amazon Photos puoi mostrare le tue foto sul display quando il dispositivo non è in uso.