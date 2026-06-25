Amazon Prime Day, crolla a metà prezzo lo smart display Echo Show 5
Echo Show 5, smart display con Alexa e schermo da 5,5 pollici per controllare casa, ascoltare musica e fare videochiamate è in offerta al 50%.
Tieni lo smartphone ovunque in casa per controllare luci, meteo, musica e sicurezza, ma alla fine ti ritrovi con mille app e notifiche incontrollabili. Oggi puoi semplificare tutto con Echo Show 5, il display intelligente di Amazon che integra Alexa e che è disponibile con uno sconto del 50%, permettendoti di risparmiare in modo significativo rispetto al prezzo di listino.
Questo smart display compatto con schermo da 5,5 pollici diventa il punto di controllo centrale della casa: ti mostra a colpo d’occhio meteo, notizie, musica e contenuti in streaming, mentre i nuovi altoparlanti garantiscono bassi più profondi e voci più nitide. Grazie alla videocamera integrata e alle funzioni di chiamata, puoi restare in contatto con famiglia e amici e tenere d’occhio ambienti e accessi, il tutto con un dispositivo progettato con particolare attenzione alla privacy, con pulsante per disattivare i microfoni e copri-telecamera fisico.
Echo Show 5 in offerta su Amazon: sconto del 50% e prezzo sotto i 60 euro
Con la promo in corso, Echo Show 5 scende a 54,99€ grazie allo sconto del 50% sul prezzo di listino, una cifra particolarmente aggressiva per un display smart con Alexa e videocamera integrata. In questa fascia di prezzo è difficile trovare un dispositivo altrettanto completo, in grado di gestire la casa intelligente, riprodurre contenuti audio e video e offrire videochiamate con una sola soluzione compatta. Se stai cercando un hub semplice da usare per la smart home o un assistente da comodino o cucina, Echo Show 5 è disponibile con uno sconto del 50% che rende l’acquisto particolarmente conveniente rispetto ad altri prodotti della stessa categoria.
Lo smart display Amazon con lo schermo da 5,5 pollici e audio potenziato
Questo smart display punta a semplificare la gestione quotidiana della casa e dei contenuti digitali, offrendo uno schermo compatto ma leggibile e un audio migliorato per musica, podcast e serie TV.
- Schermo touch da 5,5 pollici: ti permette di controllare al volo meteo, notizie, titoli delle canzoni e contenuti in streaming, ideale come centro di controllo sul comodino o in cucina senza occupare troppo spazio.
- Audio con bassi più profondi e voci più nitide: ascolti musica, podcast e programmi con una qualità superiore rispetto alle generazioni precedenti, rendendolo adatto anche come piccolo speaker da stanza.
- Controllo della Casa Intelligente: puoi gestire lampadine, termostati e altri dispositivi compatibili, anche quando sei fuori casa, trasformando Echo Show 5 in un vero hub smart home.
- Videocamera integrata: controlli famiglia, animali domestici e ingresso di casa, sfruttando i videocitofoni e le videocamere compatibili direttamente dal display, con la comodità delle chiamate Drop In.
- Videochiamate con camera da 2 MP: chiami rapidamente amici e parenti che hanno un dispositivo Echo con schermo o l’app Alexa, rendendo più immediati i contatti a distanza.
- Foto personali come sfondo: con Amazon Photos puoi trasformare Echo Show 5 in una cornice digitale, facendo scorrere le tue immagini preferite quando il dispositivo non è in uso.
- Privacy tutelata: il pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato ti permettono di usare Alexa e la videocamera in modo più tranquillo, con un controllo fisico sulle funzioni sensibili.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
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Echo Show 5, offerta lampo al 50% di sconto: approfitta ora prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Sì, permette di controllare lampadine, termostati e altri dispositivi smart compatibili anche da remoto.
Sì, grazie alla camera da 2 MP puoi fare videochiamate con altri Echo con schermo o con l’app Alexa.
Sì, ha un pulsante per disattivare i microfoni e un copri-telecamera integrato per bloccare la camera.
Sì, tramite Amazon Photos puoi mostrare le tue foto sul display quando il dispositivo non è in uso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.