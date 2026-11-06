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La HUAWEI Band 9 è la compagna perfetta per monitorare salute, sonno e attività fisica. Oggi la trovi con il 40% di sconto e la paghi pochissimo.

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Vuoi seguire meglio il sonno e l’attività fisica senza indossare un dispositivo ingombrante? La HUAWEI Band 9 è disponibile con uno sconto del 40%, per aggiungere al polso un supporto pensato per accompagnarti durante la giornata.

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La smart band permette di controllare parametri come frequenza cardiaca, saturazione del sangue e frequenza respiratoria, anche durante il sonno. Il cinturino leggero e sottile è realizzato in fluoroelastomero e presenta un design perforato per assorbire il sudore. Per l’attività fisica ci sono 100 modalità di allenamento, tra cui una modalità nuoto, mentre la batteria può arrivare fino a 14 giorni di autonomia in condizioni di utilizzo massimo dichiarate.

HUAWEI Band 9 in offerta: sconto del 40%

La HUAWEI Band 9 è proposta a 35,40 euro, con uno sconto del 40% e un risparmio calcolato di circa 23,60 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale indicata. Se cerchi una smart band per monitorare sonno e allenamenti, approfitta ora della HUAWEI Band 9 a 35,40 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione o condizioni di reso.

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La smart band Huawei con 100 modalità di allenamento e batteria fino a 14 giorni

Se vuoi osservare le tue abitudini di movimento e riposo con un dispositivo da indossare ogni giorno, questa smart band riunisce funzioni per la salute e strumenti per l’attività fisica. Ecco in che modo le caratteristiche indicate possono risultare utili:

Monitoraggio del sonno con TruSleep 4.0 : durante il riposo puoi tenere sotto controllo frequenza cardiaca, SpO2, frequenza respiratoria e possibili anomalie della respirazione.

: durante il riposo puoi tenere sotto controllo frequenza cardiaca, SpO2, frequenza respiratoria e possibili anomalie della respirazione. Monitoraggio della salute con TruSeen 5.5 : la rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione del sangue è pensata anche per accompagnare corsa e allenamento.

: la rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione del sangue è pensata anche per accompagnare corsa e allenamento. 100 modalità di allenamento : puoi selezionare l’attività che preferisci; la modalità nuoto usa un sensore a nove assi e un algoritmo per riconoscere i movimenti. È previsto anche il rilevamento automatico per quattro esercizi comuni.

: puoi selezionare l’attività che preferisci; la modalità nuoto usa un sensore a nove assi e un algoritmo per riconoscere i movimenti. È previsto anche il rilevamento automatico per quattro esercizi comuni. Batteria fino a 14 giorni : secondo i dati dichiarati, 45 minuti di ricarica consentono fino a 14 giorni di autonomia, mentre cinque minuti bastano per un massimo di due giorni.

: secondo i dati dichiarati, 45 minuti di ricarica consentono fino a 14 giorni di autonomia, mentre cinque minuti bastano per un massimo di due giorni. Design leggero e sottile : il cinturino in fluoroelastomero pesa 14 grammi e ha uno spessore di 8,99 mm; le perforazioni sono pensate per assorbire il sudore durante l’uso.

: il cinturino in fluoroelastomero pesa 14 grammi e ha uno spessore di 8,99 mm; le perforazioni sono pensate per assorbire il sudore durante l’uso. Compatibilità con iOS e Android: puoi abbinarla a dispositivi basati su entrambi i sistemi operativi indicati.

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FAQ La HUAWEI Band 9 è compatibile con iPhone e Android? Sì, è indicata come compatibile con iOS e Android. Quanto dura la batteria della HUAWEI Band 9? L’autonomia dichiarata arriva fino a 14 giorni con utilizzo massimo e fino a 9 giorni con utilizzo tipico. La HUAWEI Band 9 monitora il sonno? Sì, le funzioni indicate comprendono il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, della SpO2 e della frequenza respiratoria. Quante modalità di allenamento offre la HUAWEI Band 9? Sono indicate 100 modalità di allenamento, oltre al rilevamento automatico per quattro esercizi comuni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.