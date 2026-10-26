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Un escursionista smarrito nel bosco di Nemi ha trasmesso le coordinate ai vigili del fuoco, facilitando le ricerche in un’area impervia.

La posizione può essere stimata tramite antenne mobili, Wi-Fi e satelliti, mentre AML invia automaticamente i dati alla centrale durante le chiamate di emergenza.

Quando manca la rete, alcuni telefoni consentono di contattare i soccorsi via satellite; cielo libero e vegetazione poco fitta migliorano la connessione.

Una camminata in solitaria tra i boschi che circondano il lago di Nemi, il sole che cala prima del previsto e un sentiero che a un tratto smette di somigliare a quello percorso all’andata. È quanto accaduto a un trentenne dei Castelli Romani, nel bosco dello Specchio di Diana, dove il buio arriva in fretta e la vegetazione copre ogni punto di riferimento.

Per chi deve cercare una persona in un posto così, il dato che pesa più di tutti è uno: le coordinate da cui arriva la richiesta d’aiuto. E oggi la tecnologia offre più di un modo per farle arrivare ai soccorritori.

Cosa è successo nel bosco di Nemi?

Era sabato sera quando, verso le 19, la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e la squadra di Nemi a cercare un escursionista che aveva perso l’orientamento sui sentieri diretti a Fontan Tempesta.

L’uomo è riuscito a trasmettere con il cellulare le proprie coordinate geografiche, e le squadre hanno potuto restringere l’area da battere lungo un tracciato impervio. Riuscire a farlo da soli, al buio e in preda all’ansia, è tutt’altro che scontato. Per questo esistono sistemi che inviano la posizione in automatico, e per capire come funzionano conviene partire da ciò che la centrale sa quando riceve una chiamata.

Cosa sa la centrale quando la chiamata arriva?

Il cellulare comunica attraverso le antenne della rete mobile. Ognuna serve una porzione di territorio chiamata cella, e quando si telefona l’operatore sa a quale antenna è collegato il dispositivo. Questo indica la zona coperta, senza dire in quale punto si trovi la persona: nel Regno Unito l’incertezza media corrisponde a un cerchio di circa 1,75 chilometri di raggio, e in collina o in campagna l’area si allarga. In un bosco significa ore di ricerca.

Lo smartphone, intanto, conosce la propria posizione con un margine di pochi metri, la stessa che usiamo con il navigatore. Per anni il problema è stato farla arrivare a chi risponde al 112.

Come fa il telefono a “sapere” dove si trova?

Il metodo più accurato passa dai sistemi di navigazione satellitare, indicati con la sigla GNSS: il GPS americano, il Galileo europeo e altri. Il telefono misura il tempo che i segnali di più satelliti impiegano ad arrivare e ne ricava la propria posizione. All’aperto funziona molto bene, sotto una copertura fitta di alberi fatica.

Il secondo metodo sfrutta le reti Wi-Fi: il telefono confronta i router che vede nelle vicinanze con database che ne registrano la collocazione. In città è rapido, in un bosco quasi inutile. Quando mancano entrambi resta la cella, e combinando le tre fonti il dispositivo ottiene la stima migliore possibile in quel momento.

Cos’è l’AML e cosa succede durante la chiamata

Per portare questa stima ai soccorritori è nato l’Advanced Mobile Location. Si tratta di un protocollo, cioè un insieme di regole comuni che stabiliscono cosa deve fare il telefono e in che formato inviare i dati, descritto dalla specifica europea ETSI TS 103 625.

Il meccanismo si attiva da solo: appena si compone un numero di emergenza, il telefono accende GNSS e Wi-Fi se erano spenti, calcola la posizione e la spedisce alla centrale. A chiamata conclusa riporta tutto com’era, e l’utente non deve premere nulla.

Come fa la posizione ad arrivare al 112?

I dati viaggiano per due strade. La prima è un SMS automatico, invisibile a chi chiama, con latitudine, longitudine e un raggio di incertezza: più è piccolo, più la posizione è affidabile. La seconda è una connessione internet cifrata verso un server della centrale. Il dato compare all’operatore mentre la conversazione è in corso, con un’accuratezza tipica tra i 5 e i 50 metri.

Dal marzo 2022 un regolamento europeo impone l’AML su tutti gli smartphone venduti nell’Unione. La posizione, però, viene letta solo dove la centrale regionale del 112 è attrezzata per riceverla. Per avere un canale in più esiste l’app ufficiale del Numero Unico di Emergenza, 112 Where ARE U: va scaricata prima di partire e, quando si chiama attraverso l’app, invia la posizione insieme alla telefonata. Permette anche di chiedere aiuto senza parlare, scegliendo dallo schermo il tipo di soccorso.

Quando manca il segnale: l’SOS via satellite

AML e app hanno bisogno di almeno un filo di rete per far partire la chiamata. Quando la copertura sparisce del tutto, alcuni smartphone possono rivolgersi direttamente ai satelliti, trasmettendo pochissimi dati e lentamente. Gli iPhone dal modello 14, in Italia da marzo 2023, riducono al minimo il messaggio: un questionario chiede tipo di emergenza e persone coinvolte, e il testo viene compresso.

Il messaggio raggiunge uno dei satelliti di Globalstar, scende a una stazione di terra e da lì arriva ai soccorsi. Con cielo libero bastano circa 15 secondi, sotto un fogliame leggero serve più di un minuto, sotto chioma fitta il collegamento può fallire. Su Android la funzione è arrivata con i Pixel, dal 9 in poi escluso il 9a, grazie alla rete di Skylo e alla centrale Garmin Response.

Cosa cambia in un bosco come quello di Nemi

Le tecnologie si completano: AML e app lavorano quando c’è anche un minimo di rete, il satellite quando la rete scompare. In entrambi i casi la vista del cielo conta, e su un sentiero chiuso dalla vegetazione spostarsi verso una radura o un punto più alto, se si può farlo in sicurezza, aiuta il telefono a fare il suo lavoro.