Amazon, questo è lo smartphone da comprare subito: 75% di sconto

Lo smartphone Oscal è in promo con un doppio sconto che ti fa risparmiare il 75%. Sconto esagerato e prezzo in picchiata. Scopri le caratteristiche tecniche.

leungchopan/123RF.com

Inizia il weekend e su Amazon è tempo di grandi affari. Anche per gli smartphone. Da oggi, infatti, troviamo un’offerta shock che non si vedeva da un po’ di tempo: lo smartphone Oscal è disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi il 75% su quello di listino. Non si tratta di un refuso: lo sconto totale è veramente così elevato. Il merito è del primo buono sconto del 50% a cui aggiungere un secondo coupon che fa scendere il prezzo di altri 80 euro. Una promo lampo che non devi farti sfuggire: il numero di coupon è limitato e potrebbe terminare molto presto.

Uno smartphone perfetto per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo avere tra le mani un dispositivo affidabile e che permetta di utilizzare tutte le app più conosciute. La scheda tecnica è esemplificativa: schermo ampio da 6,56 pollici, buon processore che supporta il multitasking e una batteria da 5000 mAh che dura fino a due giorni. E non manca una buona fotocamera per scattare foto e registrare video in alta definizione. Un vero affare da non farsi assolutamente sfuggire.

Smartphone Oscal

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smartphone Oscal: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per lo smartphone Oscal. Solo per oggi lo trovi su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo a soli 89,99 euro. Al primo coupon del 50%, puoi aggiungere un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 80 euro. Il risparmio netto è di ben 250 euro, mentre lo sconto totale sfora il 75%. Occasione più unica che rara quella di vedere un telefono con uno sconto così elevato. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare solamente pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione quattordici giorni di tempo.

Smartphone Oscal

Smartphone Oscal: le caratteristiche tecniche

Certamente non assicura le prestazioni di un iPhone 17 o di un Galaxy S25, ma anche il prezzo è molto differente (costa meno di un decimo). Lo smartphone Oscal è economico, ma questo non vuol dire che non assicuri prestazioni più che decenti. Ma non solo: è realizzato anche con molta cura, come dimostrano le tante recensioni positive disponibili nella pagina prodotto.

Con lo smartphone Oscal puoi fare veramente di tutto e per capirlo basta analizzare la scheda tecnica. Partendo dal display da 6,56 pollici ad alta risoluzione con cui puoi anche vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal buon processore, supportato da ben 12 gigabyte di RAM (4 gigabyte reali e 8 gigabyte di RAM virtuale) e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte.

Lo smartphone permette anche di scattare delle buone foto. Il merito è della fotocamera posteriore da 13 megapixel di alta qualità in grado anche di registrare video in alta definizione. Non manca una fotocamera frontale da 8 megapixel. Uno dei punti forti del dispositivo è sicuramente la batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. A bordo è presente anche Gemini che fornisce l’accesso ai sistemi di intelligenza artificiale più avanzati.

Smartphone Oscal