Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Negli ultimi tempi si è parlato molto di smalti vietati dall’UE, soprattutto dopo la decisione di Bruxelles di bandire il TPO, un ingrediente fondamentale per i prodotti semipermanenti e in gel. La notizia ha suscitato preoccupazione tra consumatori ed estetisti, alimentata da titoli allarmistici e commenti sui social. Ma cosa significa davvero? E quali sono le sostanze pericolose negli smalti che hanno portato l’Unione Europea a intervenire? Meglio fare chiarezza, partendo dalla scienza e dal quadro normativo.

Il divieto del TPO negli smalti semipermanenti

Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore il divieto di utilizzo del TPO, il cui nome tecnico è ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina, negli smalti semipermanenti e nei prodotti in gel. Questa sostanza agisce come fotoiniziatore: attivata da una lampada UV, permette al prodotto di indurire e aderire a lungo all’unghia, garantendo una durata di settimane.

Il suo impiego era molto diffuso perché efficace ed economico, ma già dal 2012 era stato inserito nella lista delle sostanze sospette, classificate come potenzialmente cancerogene o tossiche per la riproduzione.

Dopo anni di studi e rivalutazioni scientifiche, il Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide è stato riclassificato nella categoria CMR 1B, quella che comprende sostanze con effetti presunti ma considerati sufficientemente rischiosi da imporne il divieto nei cosmetici. È bene sottolineare che, a certe concentrazioni, il TPO non rappresentava un pericolo immediato per chi si faceva una manicure. Tuttavia, le regole europee seguono il principio di massima precauzione, soprattutto quando si tratta di prodotti che restano a contatto con il corpo umano.

Cosa dice il regolamento europeo sui cosmetici

Il quadro normativo di riferimento è il Regolamento (CE) 1223/2009, che stabilisce quali sostanze possono o no essere usate nei prodotti di bellezza. Questo testo, tra i più rigidi al mondo, viene aggiornato regolarmente alla luce delle nuove scoperte scientifiche. L’obiettivo è evitare che ingredienti vietati nei cosmetici entrino in commercio e proteggere così la salute dei consumatori.

Il regolamento si basa su una classificazione precisa, quella prevista dal CLP (Classification, Labelling and Packaging), che suddivide le sostanze in categorie a seconda della loro potenziale pericolosità. Nel caso del TPO, la riclassificazione ha reso inevitabile il divieto: quando una sostanza viene inserita tra le CMR 1A o 1B, non può più essere utilizzata nei cosmetici, inclusi gli smalti per unghie.

Perché la decisione ha generato confusione

Molti centri estetici e consumatori hanno scoperto solo di recente la portata del divieto, nonostante fosse stato annunciato con largo anticipo. Alcune aziende hanno cercato di smaltire le scorte con offerte last minute, generando ulteriori malintesi. La percezione diffusa è stata quella di un improvviso allarme sanitario, mentre in realtà si tratta di una revisione prevista dalle regole europee e frutto di un processo scientifico iniziato anni fa.

Non si può ignorare, però, che la notizia abbia sollevato interrogativi legittimi: cosa contengono davvero gli smalti che usiamo ogni giorno? E come si può capire se un prodotto contiene sostanze nocive come il TPO? La risposta è semplice: basta leggere l’etichetta e verificare la lista ingredienti. Se compare il termine Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, significa che quel cosmetico appartiene alla categoria dei prodotti cosmetici vietati dall’UE.

Le alternative e la sicurezza per i consumatori

Il divieto ha spinto i produttori a sviluppare nuove formulazioni, sostituendo il TPO con composti alternativi. Oggi sul mercato sono disponibili smalti semipermanenti senza TPO, studiati per garantire la stessa resa estetica senza rischi. Questo significa che chi ama manicure e pedicure non deve temere: non si tratta di una condanna definitiva allo smalto in gel, ma di un adeguamento alle norme di sicurezza.

La vicenda esemplifica come la scienza e il diritto europeo procedano di pari passo, tra innovazione e tutela della salute. Per i consumatori, la lezione più utile è imparare a leggere le etichette e a informarsi sulle sostanze pericolose negli smalti, e nei prodotti di uso quotidiano in generale, senza farsi spaventare da titoli sensazionalistici.