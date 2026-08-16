Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

L’eclissi dello scorso 12 agosto è stata uno degli eventi più interessanti dell’estate, anche in Italia, dove è stato possibile vedere il fenomeno in modo quasi completo, con tante foto e video che hanno riscosso un grande successo sui social network.

Tra i video diventati virali c’è anche un’incredibile acrobazia realizzata da Danny Leon, uno skater di fama internazionale, originario di Madrid e protagonista anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024.

Leon ha realizzato un "trick" con il suo skate sullo sfondo dell’eclissi. Grazie anche alla giusta inquadratura, infatti, il video pubblicato su Instagram è risultato davvero incredibile e in poche ore è diventato virale. Ecco tutti i dettagli in merito.

Il video virale

Di seguito potete guardare anche voi (nel caso l’algoritmo di Instagram non ve l’abbia già proposto) il video realizzato da Danny Leon in occasione dell’eclissi dello scorso 12 agosto. Si tratta di una breve sequenza che merita di essere vista e rivista più volte.

Il trick della vita

Lo stesso Leon non ha usato mezzi termini per definire la sua performance: si tratta, infatti, del "trick della vita", non tanto per la difficoltà, considerando anche il suo elevato livello tecnico. Il momento scelto, lo sfondo del Sole durante l’eclissi, ha giocato un ruolo chiave per rendere il trick davvero unico nel suo genere e difficilmente ripetibile (anche se il prossimo anno ci sarà un’altra eclissi da non perdere).

Come sottolineato in precedenza, il video pubblicato dallo skater sul suo account Instagram è diventato virale in breve tempo. Attualmente, il contenuto ha già raggiunto 15 milioni di visualizzazioni e, molto probabilmente, continuerà a crescere nel corso dei prossimi giorni. Si tratta, infatti, di una delle immagini più iconiche dell’eclissi del 12 agosto che ha oscurato il Sole per alcuni minuti, creando le condizioni giuste per immagini e video davvero particolari.

Leon ha rilasciato la seguente dichiarazione, riportata da AGI, per descrivere le dinamiche che hanno portato alla creazione del video diventato iconico:

Tutto nasce da un’idea di Jaicano, il fotografo, e mia: avevamo già lavorato insieme facendo foto con il sole, altri giorni con la luna, poi è arrivata una terza persona, Gochi, il cameraman, e ha detto: sarebbe fico farlo con l’eclissi che ci sarà

Vi consigliamo di seguire Danny Leon su Instagram per scoprire altri scatti iconici e particolari realizzati nel corso della sua carriera.