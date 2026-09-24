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Il ferro da stiro Braun CareStyle Compact con piastra EloxalPlus e modalità iCare è in offerta con sconto del 41%.

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Montagne di camicie, lenzuola e capi diversi da stirare, ma poco tempo e ancora meno voglia di perdere minuti a regolare ogni volta la temperatura. Oggi il Braun CareStyle Compact IS2143BL è disponibile con uno sconto del 41%, una soluzione compatta con caldaia che punta proprio a velocizzare e semplificare la stiratura quotidiana.

Questo modello unisce la potenza del vapore continuo alla praticità di un design salvaspazio: la tecnologia dedicata alla scorrevolezza della piastra aiuta a superare senza intoppi bottoni, tasche e cerniere, mentre la gestione intelligente della temperatura punta a proteggere diversi tipi di tessuto senza dover cambiare impostazione ogni volta. Il sistema di decalcificazione rapida e i dispositivi di sicurezza integrati sono pensati per allungare la vita dell’apparecchio e renderne più sereno l’uso quotidiano in casa.

Braun CareStyle Compact IS2143BL in offerta su Amazon: sconto del 41%

Con la promo attiva su Amazon puoi portarti a casa il Braun CareStyle Compact IS2143BL a soli 126,00€: grazie allo sconto del 41% accedi a un sistema stirante con caldaia da 1,5L, pressione fino a 6 bar, colpo vapore da 420 g/min e vapore continuo da 125 g/min, pensato per offrire prestazioni avanzate in un formato compatto.

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Il sistema stirante Braun con la piastra EloxalPlus e il vapore ad alta pressione

Se il problema è gestire tanti capi diversi in poco tempo, questo sistema stirante compatto punta a ridurre le pieghe rapidamente e a semplificare le regolazioni.

Piastra EloxalPlus con tecnologia FreeGlide 3D : i bordi arrotondati e smussati aiutano il ferro a scorrere facilmente anche all’indietro, passando su bottoni, tasche e cerniere senza impuntarsi, così puoi muoverti più velocemente sulla superficie del capo.

: i bordi arrotondati e smussati aiutano il ferro a scorrere facilmente anche all’indietro, passando su bottoni, tasche e cerniere senza impuntarsi, così puoi muoverti più velocemente sulla superficie del capo. Caldaia da 1,5L con pressione fino a 6 bar : il serbatoio capiente e il vapore ad alta pressione consentono sessioni di stiratura più lunghe senza continue ricariche, ideale quando devi affrontare grandi quantità di bucato in una volta sola.

: il serbatoio capiente e il vapore ad alta pressione consentono sessioni di stiratura più lunghe senza continue ricariche, ideale quando devi affrontare grandi quantità di bucato in una volta sola. Colpo vapore 420 g/min e vapore continuo 125 g/min : l’elevata erogazione di vapore aiuta ad ammorbidire le pieghe marcate e a ottenere risultati più rapidi rispetto a un ferro tradizionale.

: l’elevata erogazione di vapore aiuta ad ammorbidire le pieghe marcate e a ottenere risultati più rapidi rispetto a un ferro tradizionale. Modalità iCare e modalità iMode con tasto sul manico : l’impostazione automatica della temperatura è pensata per proteggere diversi tessuti senza dover cambiare settaggi, mentre la possibilità di selezionare fino a quattro modalità di stiratura direttamente dal manico rende più immediata la gestione del vapore.

: l’impostazione automatica della temperatura è pensata per proteggere diversi tessuti senza dover cambiare settaggi, mentre la possibilità di selezionare fino a quattro modalità di stiratura direttamente dal manico rende più immediata la gestione del vapore. Funzione EcoMode : permette di ridurre i consumi energetici quando non serve la massima potenza di vapore, utile per contenere i costi in bolletta nelle sessioni di stiratura più leggere.

: permette di ridurre i consumi energetici quando non serve la massima potenza di vapore, utile per contenere i costi in bolletta nelle sessioni di stiratura più leggere. Sistema di decalcificazione rapida con promemoria : la decalcificazione in circa due minuti aiuta a mantenere efficiente l’erogazione del vapore e a prolungare la durata del sistema stirante, ricordandoti quando intervenire contro i depositi di calcare.

: la decalcificazione in circa due minuti aiuta a mantenere efficiente l’erogazione del vapore e a prolungare la durata del sistema stirante, ricordandoti quando intervenire contro i depositi di calcare. Autospegnimento e blocco ferro per il trasporto : le funzioni di sicurezza integrata sono pensate per rendere più tranquillo l’uso quotidiano e facilitare lo spostamento e il riposizionamento dell’apparecchio anche con il serbatoio pieno.

: le funzioni di sicurezza integrata sono pensate per rendere più tranquillo l’uso quotidiano e facilitare lo spostamento e il riposizionamento dell’apparecchio anche con il serbatoio pieno. Alloggio per il cavo: la gestione dedicata del cavo aiuta a tenere in ordine la postazione e a riporre il sistema in modo più compatto tra una sessione di stiratura e l’altra.

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Braun CareStyle Compact IS2143BL, approfitta subito dell’offerta lampo al 41% prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Quanta acqua contiene il serbatoio del Braun CareStyle Compact IS2143BL? Il Braun CareStyle Compact IS2143BL è dotato di un serbatoio da 1,5 litri, adatto a sessioni di stiratura lunghe senza continue ricariche. Il Braun CareStyle Compact IS2143BL è adatto a diversi tipi di tessuto? Sì, grazie alla modalità iCare imposta automaticamente una temperatura pensata per proteggere vari tessuti senza continue regolazioni. Come avviene la decalcificazione del Braun CareStyle Compact IS2143BL? Il sistema prevede una decalcificazione rapida in circa due minuti e un promemoria che segnala l’accumulo di calcare minerale. Il Braun CareStyle Compact IS2143BL ha funzioni di sicurezza integrate? Sì, include autospegnimento e blocco del ferro per il trasporto, pensati per un uso più sicuro e pratico anche con serbatoio pieno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.