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Quanti sono i pianeti del Sistema Solare? Un nuovo pianeta nano di ghiaccio, ED138, potrebbe presto unirsi a Plutone, Cerere, Eris e gli altri.

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Il Sistema Solare continua a essere al centro degli studi degli astronomi. Gli elementi da analizzare sono tanti e uno di questi è legato al numero di pianeti che orbitano intorno al Sole. Si tratta di un tema molto affascinante, soprattutto per via del “caso” Plutone, inizialmente considerato come un pianeta e poi “declassato”.

Le osservazioni hanno rilevato la possibile presenza di un nuovo pianeta nano che potrebbe arricchire l’elenco dei pianeti che orbitano intorno alla nostra stella. È stato il telescopio Vera Rubin, entrato in funzione nel 2025, a raccogliere i primi dati su questo nuovo pianeta.

Un pianeta ghiacciato

Attualmente identificato con la sigla tecnica ED138, questo corpo celeste si presenta come un piccolo ma brillante mondo ghiacciato. Le stime iniziali suggeriscono un diametro compreso tra i 600 e i 1.500 chilometri, dimensioni notevoli che lo collocano di diritto tra i più grandi oggetti mai individuati oltre l’orbita di Nettuno.

Se questi parametri venissero confermati in via definitiva, ED138 entrerebbe a far parte di un club decisamente esclusivo, andandosi a unire ai cinque pianeti nani oggi ufficialmente riconosciuti dall’Unione Astronomica Internazionale: Plutone, Cerere, Eris, Haumea e Makemake.

La sua orbita lo porta a spingersi ancora più lontano di Plutone, orbitando a una distanza di circa 46 unità astronomiche dal Sole. Si tratta, quindi, di un pianeta misterioso e il cui comportamento andrà analizzato nel corso del prossimo futuro con grande attenzione.

In questo contesto, ricordiamo anche gli ultimi aggiornamenti di Plutone che si sta allontanando dal Sole mettendo in evidenza un particolare comportamento che andrà studiato nel dettaglio. Ricordiamo che proprio Plutone potrebbe tornare a essere considerato come un pianeta.

Una scoperta storica “mimetizzata” tra le stelle

L’annuncio di questo ritrovamento, confermato dal Minor Planet Center, ha entusiasmato la comunità scientifica, con i ricercatori che hanno definito l’individuazione di un corpo di tali dimensioni un evento che capita “una volta ogni generazione“.

Eppure, per decenni, questo oggetto è passato del tutto inosservato. Il motivo di questa lunga invisibilità risiede nella sua posizione: trovandosi in una regione di cielo vicina al piano della Via Lattea, ED138 era letteralmente mimetizzato in mezzo a milioni di stelle sullo sfondo.

A svelarne la presenza è stata la potenza della fotocamera da 3.200 megapixel del telescopio cileno Vera Rubin che ha catturato il più grande oggetto transnettuniano degli ultimi vent’anni mentre lo strumento era ancora in fase di messa in servizio. Di recente, inoltre, sono stati individuati diversi asteroidi vicini alla Terra.

l successo ottenuto durante la semplice messa in funzione dello strumento anticipa una vera e propria rivoluzione per l’astronomia. Il telescopio Vera Rubin condurrà la Legacy Survey of Space and Time (LSST), un’indagine decennale che mapperà il cielo australe notte dopo notte. La scoperta di ED138 è solo il preludio di quello che gli scienziati si aspettano: l’identificazione di decine di migliaia di nuovi oggetti ai confini del nostro sistema stellare.