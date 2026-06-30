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Amazon, imperdibile 40% di sconto sul sistema micro Hi-Fi Philips

Philips TAM4555M2, micro impianto Hi-Fi da 100W con Bluetooth 5.4, DAB+/FM, CD, USB e design compatto ecosostenibile è in sconto del 40%.

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Sistema micro Hi-Fi Philips TAM4555M2 nero con altoparlanti Bass Reflex Amazon

Ami ascoltare musica in casa ma il suono della TV o di un piccolo speaker Bluetooth non ti soddisfa più? Su Amazon il Philips TAM4555M2, sistema micro Hi-Fi completo, è disponibile con uno sconto del 40% che rende molto più accessibile un impianto compatto da 100W per valorizzare davvero le tue playlist.

Questo sistema micro Hi-Fi abbina potenza e versatilità in un corpo ridotto: gli altoparlanti Bass Reflex a 2 vie offrono un audio bilanciato con bassi più profondi, mentre la compatibilità con CD, CD MP3, USB, radio DAB+/FM, ingresso audio-in e Bluetooth 5.4 con Auracast copre praticamente ogni sorgente possibile. Il tutto con un design compatto realizzato in plastica riciclata e imballaggi eco-friendly, pensato per chi vuole un impianto completo senza riempire il salotto di elettronica.

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Philips TAM4555M2 in offerta su Amazon: sconto del 40% sul micro Hi-Fi

Con l’attuale promo su Amazon puoi portarti a casa il Philips TAM4555M2 a soli 119,99€ grazie allo sconto del 40% sul prezzo di listino, un valore molto competitivo per un micro impianto Hi-Fi da 100W con così tante sorgenti supportate. Nella stessa fascia molti sistemi offrono meno potenza o meno opzioni di connessione, mentre qui hai Bluetooth moderno, radio digitale e lettore CD in un unico prodotto.

Se cerchi un impianto compatto per il salotto, lo studio o la camera, questa è una delle proposte più complete: il Philips TAM4555M2 è disponibile con uno sconto del 40%, così puoi migliorare l’audio domestico spendendo meno rispetto a tanti speaker singoli di fascia simile.

Il micro impianto Philips con l’audio da 100W e il Bluetooth 5.4

Se vuoi goderti musica, radio e CD con un audio più pieno rispetto ai classici altoparlanti integrati, questo sistema compatto di Philips è pensato proprio per coprire tutte le esigenze quotidiane senza complicazioni.

  • Audio stereo da 100 W RMS con altoparlanti Bass Reflex: la configurazione a 2 vie con woofer da 4" e tweeter da 2" offre un suono bilanciato e bassi più profondi, ideale per riempire una stanza di medie dimensioni senza distorsioni.
  • Sorgenti multiple: DAB+/FM, CD, CD MP3, USB e audio-in da 3,5 mm: puoi ascoltare la radio digitale, i tuoi vecchi CD, file musicali su chiavetta e collegare qualsiasi dispositivo cablato, così non sei mai vincolato a un solo formato.
  • Bluetooth 5.4 con Auracast: lo streaming wireless da smartphone e tablet è più stabile ed efficiente, e la compatibilità Auracast permette di integrarsi con altri dispositivi abilitati per un’esperienza audio più flessibile in casa.
  • Controllo del suono digitale tramite app Philips Entertainment: grazie ai preset audio e al cambio rapido delle sorgenti dall’app puoi adattare il suono al genere musicale o ai contenuti che stai ascoltando in pochi tocchi.
  • Design compatto con materiali ecologici: il corpo in plastica riciclata e l’imballaggio senza plastica certificato FSC occupano poco spazio e riducono l’impatto ambientale, una scelta in linea con chi è attento alla sostenibilità.

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Philips TAM4555M2, impianto micro Hi-Fi da 100W in offerta lampo al 40%: Approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ

Il sistema micro Hi-Fi Philips TAM4555M2 ha il Bluetooth per collegare lo smartphone?

Sì, il Philips TAM4555M2 integra Bluetooth 5.4 per lo streaming wireless da smartphone e tablet.

Posso ascoltare la radio digitale DAB+ con il Philips TAM4555M2?

Sì, il sistema supporta sia la radio DAB+ che le stazioni FM tradizionali.

Il Philips TAM4555M2 legge anche i CD MP3 oltre ai CD audio?

Sì, il lettore integrato è compatibile con CD standard e CD MP3.

Il Philips TAM4555M2 permette di riprodurre musica da chiavetta USB?

Sì, è presente una porta USB per collegare drive esterni e ascoltare i file musicali salvati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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