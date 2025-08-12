Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

sdx15 / Shutterstock.com

Apple ha in programma diverse novità per quanto riguarda l’intelligenza artificiale: il lancio delle prime funzioni di Apple Intelligence è solo il primo passo di un progetto più ampio che punta a offrire agli utenti la possibilità di accedere a strumenti sempre più avanzati.

Tra i progetti di Apple c’è anche una nuova versione di Siri, potenziata dall’AI e, quindi, in grado di offrire agli utenti della casa di Cupertino la possibilità di sfruttare, in modo ancora più completo, l’assistente vocale che oggi deve fare i conti con una concorrenza decisamente agguerrita.

Siri darà spazio ai comandi vocali

Secondo un nuovo report di Bloomberg, Apple punta ad arricchire Siri con la possibilità di eseguire azioni per conto dell’utente su altre applicazioni, seguendo i comandi vocali. Apple starebbe già testando questa nuova funzione con varie app di terze parti (da WhatsApp a Amazon passando per Facebook, Uber e Temu).

L’obiettivo, quindi, è rendere Siri in grado di operare sia con le app sviluppate direttamente da Apple che con le app di aziende terze. In questo modo, l’esperienza d’uso degli utenti potrebbe essere decisamente più completa. Siri potrebbe essere in grado di cercare una foto, modificarla e inviarla a un altro utente oppure pubblicarla sui social, tramite una delle app installate sullo smartphone.

L’obiettivo di Apple è rendere questa procedura semplice da eseguire. In sostanza, l’utente, con linguaggio naturale e senza comandi preimpostati, potrà chiedere a Siri di eseguire una determinata azione (che potrebbe coinvolgere anche più app). Sarà l’assistente vocale, potenziato dall’AI, a farsi carico di tutta l’operazione, senza che l’utente debba toccare lo smartphone.

Lo sviluppo è ancora in corso

I tempi di sviluppo delle funzioni AI che Apple intende integrare nei suoi prodotti si stanno allungando e Siri è uno dei servizi che sta registrando maggiori difficoltà. Le ultime informazioni, infatti, anticipano che la nuova versione di Siri non arriverà nel corso del 2025.

L’obiettivo di Apple, in questo momento, sarebbe quello di avviare il rilascio di un corposo aggiornamento per Siri nel corso della primavera del 2026. Per il momento, in ogni caso, l’azienda non ha confermato le tempistiche.

Di certo, Siri rappresenterà un elemento centrale per il futuro di Apple e degli iPhone. Google con Gemini sta facendo registrare passi in avanti sempre più significativi e anche ChatGPT continua a migliorare.

Al momento, Apple è in ritardo per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni AI avanzate e i prossimi aggiornamenti saranno determinati per poter consentire all’azienda di Cupertino di recuperare il terreno perso.