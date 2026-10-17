Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

La Terra è minacciata da una reazione a catena irreversibile di collisioni, secondo quanto teorizzato dalla sindrome di Kessler: quali sono le conseguenze.

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Gli esperti parlano della sindrome di Kessler con crescente preoccupazione. Immaginate di svegliarvi all’improvviso senza GPS per orientarvi, ma non solo: niente più previsioni meteo, telecomunicazioni in tilt, mercati finanziari al collasso. Sembra la trama di uno di quei film apocalittici che tanto piacciono a una buona parte di pubblico, eppure è uno scenario più tangibile di quanto possiate pensare.

È quanto teorizzato nel 1978 dall’astrofisico della NASA Donald J. Kessler, secondo cui l’eccessiva densità di satelliti e rottami nell’orbita bassa terrestre può scatenare una reazione a catena irreversibile di collisioni, capace di distruggere le infrastrutture tecnologiche da cui dipende ormai l’intero pianeta.

Cosa teorizza esattamente la sindrome di Kessler

La sindrome di Kessler prende le mosse dall’estrema velocità che governa i corpi in orbita circumterrestre. Nell’orbita bassa (LEO), satelliti e rottami viaggiano a circa 7,8 km/s (28.000 km/h): a queste condizioni, un frammento metallico di pochi millimetri possiede un’energia distruttiva paragonabile a quella di un proiettile da fuoco. Nelle collisioni frontali, poi, con velocità relative che sfiorano i 54.000 km/h, anche un bullone rilascia un’energia paragonabile a un’esplosione, vaporizzando le schermature convenzionali.

La validità empirica di questo modello è stata confermata da alcuni eventi, dimostrando che la sindrome di Kessler non è solo una teoria astratta. È già successo nella realta quando, ad esempio, nel 2007 la Cina ha distrutto un proprio satellite sparandogli contro un missile per un test militare. Ed è successo ancora una volta nel 2009, quando due satelliti (uno funzionante e uno “morto” da tempo, rispettivamente Iridium 33 e Kosmos 2251) si sono centrati in pieno per errore.

Entrambi gli eventi hanno scagliato nello Spazio migliaia di schegge rimaste in traiettoria per decenni che, muovendosi a velocità assurde, rischiano di centrare un altro satellite funzionante, distruggendolo e creando ancora altre migliaia di frammenti. Ecco perché si parla di reazione a catena.

I dati dell’Agenzia Spaziale Europea

Ma andiamo ai dati. Le valutazioni elaborate dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dal modello matematico MASTER quantificano una massa orbitale totale superiore a 15.800 tonnellate.

La maggior parte degli oggetti presenti nello spazio non risponde più ad alcun controllo e i modelli scientifici classificano questa “popolazione artificiale” in tre fasce rispetto alle loro dimensioni. Gli oggetti superiori a 10 cm sono oltre 68.450, inclusi circa 11.300 carichi attivi, gruppo che viene monitorato costantemente da radar e telescopi terrestri e può causare frammentazioni catastrofiche immediate.

Tra 1 e 10 cm si contano circa 1,5 milioni di rottami, meno frequenti ma comunque letali per serbatoi o moduli pressurizzati. Infine, si registrano oltre 230 milioni di frammenti millimetrici del tutto invisibili ai sensori, capaci di degradare ottiche e pannelli solari e che espongono i veicoli spaziali a danni occulti.

Le (disastrose) conseguenze sulla Terra

Il concretizzarsi della sindrome di Kessler comporterebbe conseguenze rovinose che andrebbero ben oltre il “semplice” ambito scientifico, paralizzando di fatto l’economia globale.

Se le infrastrutture orbitali smettessero di funzionare, si interromperebbero i sistemi GNSS, azzerando così la geolocalizzazione civile e militare e la sincronizzazione oraria al nanosecondo su cui poggiano le reti di telecomunicazione e i flussi finanziari mondiali. Parallelamente, verrebbero meno isistemi di monitoraggio meteorologico, di prevenzione climatica e di connettività a banda larga satellitare.

E no, le conseguenze non finiscono qui. Per quanto riguarda l’esplorazione spaziale, la barriera di detriti renderebbe impraticabili le orbite basse, costringendo la Stazione Spaziale Internazionale a continue manovre di emergenza o all’evacuazione preventiva. Si creerebbe una vera e propria “gabbia cinetica” attorno alla Terra, impedendo il lancio di nuove missioni verso la Luna, Marte e non solo, per intere generazioni.

Possibili soluzioni

Possiamo evitare di giungere al catastrofico punto di non ritorno? La ricerca aerospaziale sta mettendo a punto delle soluzioni preventive e dei progetti di bonifica attiva (Active Debris Removal – ADR).

Missioni sperimentali come ClearSpace-1 ed ELSA-d hanno dimostrato l’efficacia di bracci robotici e sistemi magnetici, pensati per agganciare i corpi inerti e guidarli verso il rientro controllato in atmosfera. Sono al vaglio anche vele frenanti e legami elettrodinamici, che sfrutterebbero vento solare e attrito atmosferico residuo per accelerare il rientro.