Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sophon Nawit/Shutterstock

In Sintesi

Sta per arrivare una nuova generazione di dispositivi smart per la sicurezza stradale, si tratta di Navigard e SafeDrive.

I dispositivi sono in grado di rilevare in tempo reale varieinfrazioni e comportamenti pericolosi grazie all’uso di intelligenza artificiale, telecamere intelligenti e sensori avanzati.

Grandi novità nel panorama della sicurezza stradale con l’introduzione di una nuova generazione di dispositivi progettati per rilevare le infrazioni in tempo reale grazie all’uso di algoritmi avanzati e telecamere intelligenti. Questi nuovi sistemi rappresentano un grande passo avanti rispetto agli strumenti di controllo tradizionali, combinando funzionalità multiple per un monitoraggio più efficace sia in ambito autostradale che urbano.

Che cos’è Navigard e cosa cambia per gli automobilisti

Navigard è un dispositivo intelligente sviluppato allo scopo di unificare le funzioni del tutor e dell’autovelox. Il sistema non si limiterà a calcolare la velocità media e istantanea, ma sarà in grado di rilevare una vasta gamma di comportamenti pericolosi in tempo reale, tra cui: sorpassi azzardati, veicoli contromano, tentativi di frode ai caselli, la presenza di ostacoli o incidenti e molto altro.

Questo strumento si basa su tecnologie avanzate inclusi sensori integrati nell’asfalto, radar e telecamere intelligenti che lavorano in sinergia per raccogliere ed elaborare dati in tempo reale, che vengono, poi, gestiti e controllati da una control-room, facilitando un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine.

Altra particolarità di Navigrad sono degli innovativi sensori capaci di rilevare camion e TIR con un peso superiore a quello consentito, un rischio significativo per la sicurezza della circolazione. Oltre a questo, i mezzi pesanti in generale saranno oggetto di una sorveglianza speciale per il mancato rispetto dell’obbligo di marcia sulla corsia destra e del divieto di sorpasso in tratte specifiche. La società

Stando alle comunicazioni ufficiali di Autostrade per l’Italia l’implementazione del Navigard inizierà nel 2026 e si estenderà gradualmente a tutta la rete autostradale entro il 2027.

SafeDrive, come funziona il nuovo autovelox intelligente per la città

Per le strade urbane, la novità riguarda SafeDrive, un autovelox intelligente che sfrutta sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale che consentono a questo dispositivo di analizzare in tempo reale la velocità dei veicoli e di identificare comportamenti rischiosi all’interno dell’abitacolo, come l’uso del cellulare, ad esempio, o il mancato uso della cintura di sicurezza.

Una volta riscontrati comportamenti non consoni alla guida, il sistema acquisisce un’immagine della targa e, attraverso un software OCR, genera una sanzione pronta per la notifica.

SafeDrive utilizza telecamere ad alta risoluzione e LED a infrarossi che gli consentono di operare in qualsiasi condizione di luce e meteorologica. Inoltre, il dispositivo è progettato per essere installato facilmente su portali, ponti o pali stradali, rendendolo versatile per diversi contesti urbani.

Per quanto riguarda la privacy, il sistema in automatico applica un offuscamento parziale ai volti degli occupanti del veicolo, consentendo l’accesso alle immagini complete solo alle forze dell’ordine in caso di contestazione

L’uso di questo strumento è particolarmente efficace per corsie singole e veicoli che non superano i 70 km/h, a questo si aggiunge anche un costo di circa 20 mila euro (inferiore a quello di un autovelox tradizionale) cosa che lo rende più accessibile anche in ambito comunale.