In sintesi

Amazon inaugura il Nuovo Negozio di Natale 2025, offrendo un modo semplice e conveniente per scegliere regali grazie a numerosi prodotti, offerte e servizi di consegna rapida.

Una ricerca HarrisX mostra che gli italiani sono molto attivi nello shopping natalizio, con attenzione a risparmio, prodotti premium, IA nelle scelte d’acquisto e categorie come alimentari, salute e cura della casa.

Il Natale 2025 è sempre più vicino ed è il momento giusto per acquistare i regali. Anche quest’anno, Amazon rappresenta la soluzione giusta per tutti i consumatori alla ricerca di un sistema semplice e conveniente per scegliere i prodotti e acquistarli con costi vantaggiosi. È disponibile, infatti, il nuovo Negozio di Natale su Amazon.it che punta a offrire agli utenti la possibilità di “navigare” tra tantissimi prodotti per individuare i prodotti giusti per i regali.

Lo shopping natalizio è su Amazon

Una nuova indagine condotta da HarrisX e commissionata da Amazon fotografa le preferenze degli italiani per quanto riguarda il periodo di shopping che anticipa il Natale. Secondo l’indagine, infatti, il 75% degli intervistati prevede di spendere quanto l’anno scorso o anche di più mentre il 73% si dichiara entusiasta quando trova l’occasione giusta per risparmiare.

Da segnalare che, in questo periodo, gli utenti puntano molto su prodotti premium (22%) e, allo stesso tempo, gestiscono lo shopping con liste della spesa e budget ben definiti (20%). Per il 74% degli utenti, inoltre, poter contare su consegne rapide e affidabili permette di affrontare i preparativi con più tranquillità.

Da non sottovalutare, inoltre, l’acquisto di prodotti per il periodo di feste con gli italiani che puntano su alimenti a lunga conservazione (50%), prodotti freschi e refrigerati (39%), articoli essenziali per la salute (33%), prodotti per la pulizia e la cura della casa (25%) e anche su snack e bevande (21%) da acquistare a prezzo contenuto, direttamente su amazon.it/supermercato.

C’è da considerare anche l’impatto della tecnologia nella scelta dei prodotti d’acquistare. Il 37% degli utenti riconosce che l’IA e le wishlist migliorano l’esperienza mentre il 45% utilizza funzionalità basate sull’IA per cercare e scegliere i regali. Il 3%, inoltre, si affida alle raccomandazioni su misura di un assistente personale come Rufus, l’assistente virtuale integrato in Amazon.

Arriva il Negozio di Natale

Il Negozio di Natale di Amazon è l’occasione giusta per trovare i prodotti giusti da acquistare. Già da oggi sono disponibili tante offerte, con la possibilità di acquistare prodotti in svariate categorie.

Ricordiamo, inoltre, che gli acquisti su Amazon offrono una lunga serie di vantaggi come la possibilità di spedire i prodotti presso Amazon Locker oppure Amazon Counter oppure la scelta del giorno di consegna con il servizio Il Mio Giorno Amazon.

Ci sono poi i servizi di rateizzazione, la possibilità di addebito diretto sul conto, il pagamento in contanti presso un punto vendita autorizzato e anche l’accesso ai Buoni Regalo Amazon e ai pagamenti tramite Bancomat Pay.

