L'esperienza dell’utente che fa shopping con l’intelligenza artificiale: differenze tra l’uso di un chatbot generalista e uno proprietario. Il futuro è lo shopping conversazionale?

Dalla ricerca del prodotto al momento dell’acquisto, l’intelligenza artificiale sta diventando una nuova “porta d’ingresso” allo shopping online. Non è solo una questione di comodità: dietro il dialogo con un bot si gioca una partita molto più ampia, che riguarda dati, fiducia e controllo della relazione con il cliente.

Lo shopping con l’intelligenza artificiale non è più un esperimento

Negli ultimi due anni lo shopping con l’intelligenza artificiale ha fatto un salto di qualità. Non parliamo più di semplici finestrelle di assistenza clienti, ma di veri e propri assistenti digitali capaci di suggerire, confrontare e indirizzare le scelte.

Secondo i dati, per Shopify circa due terzi dei consumatori nei Paesi più avanzati, e oltre l’80% dei giovani tra i 18 e i 24 anni, dichiara di voler usare l’AI per fare acquisti. La società McKinsey, dal canto suo, colloca la consulenza agli acquisti come il secondo utilizzo più diffuso dell’AI generativa negli Stati Uniti, stimando che entro il 2030 tra i 3 e i 5 trilioni di dollari di compere globali passeranno da agenti conversazionali.

Chatbot per lo shopping: due modelli a confronto

Oggi convivono due strade diverse. Da una parte ci sono i chatbot per lo shopping “generalisti”, come ChatGPT, capaci di cercare in rete, confrontare prezzi, suggerire alternative. Dall’altra, i bot proprietari sviluppati direttamente dagli e-commerce, come Rufus di Amazon o Sparky di Walmart.

I primi funzionano come un personal shopper universale: ascoltano, sintetizzano, propongono. I secondi sono integrati nei sistemi dei retailer e hanno accesso a dati reali: disponibilità, cronologia degli ordini, logistica, resi. La differenza non è solo tecnologica ma strutturale.

Perché lo shopping conversazionale cambia il percorso di vendita

Lo shopping conversazionale sposta il momento della scelta all’inizio del percorso d’acquisto. Prima ancora di visitare un sito, l’utente chiede consiglio a un chatbot. È qui che si decide cosa entra, o non entra, nel carrello.

Per le aziende questo è un punto delicato. Un agente esterno può diventare un nuovo intermediario, sottraendo traffico e dati. Non a caso Amazon ha reagito bloccando i crawler di OpenAI e spingendo sul proprio assistente. Perdere l’interfaccia significa perdere il controllo del canale di conversione.

I limiti dei chatbot generalisti

I chatbot “aperti” hanno un problema di fondo: non conoscono l’utente nel tempo. Come ha sottolineato Andy Jassy, CEO di Amazon, mancano personalizzazione reale, storico degli acquisti, stime affidabili su prezzi e consegne.

Funzionano bene nella fase esplorativa, quando si cercano idee e confronti rapidi. Diventano fragili quando si passa alla decisione vera e propria.

Perché i brand investono in assistenti proprietari

I chatbot integrati nei siti e-commerce sono collegati a CRM, magazzini e customer care. Possono suggerire prodotti realmente disponibili, adattare le proposte al profilo del cliente, gestire il post-vendita.

Qui la personalizzazione non è solo contestuale, ma relazionale: si costruisce nel tempo. Ed è questo che sostiene la fedeltà e il valore del cliente nel lungo periodo.

GEO: essere “visibili” anche per l’AI

Un altro concetto chiave emerso è quello di Generative Engine Optimization (GEO). Non basta più essere ottimizzati per Google: un brand deve essere comprensibile e citabile anche dagli assistenti AI. Se non compare nel dialogo con un chatbot, per molti utenti semplicemente non esiste.

Pubblicità, fiducia e trasparenza

I chatbot generalisti sono destinati a integrare forme di advertising e commissioni. Questo apre un tema delicato: quanto sono neutrali i consigli? Il rischio è che la raccomandazione diventi uno spazio sponsorizzato, con effetti sulla fiducia.

I bot proprietari, invece, non promettono neutralità: hanno obiettivi chiari di conversione e marginalità. Dal punto di vista del marketing, è un modello più coerente e misurabile.

Un futuro ibrido per lo shopping con l’AI

La direzione sembra già tracciata: apertura verso i chatbot generalisti per farsi scoprire, investimento sugli assistenti interni per convertire e fidelizzare. ChatGPT è un canale, il chatbot e-commerce è un’infrastruttura.

Anche se lo shopping del futuro sarà conversazionale, la vera sfida non su quale AI sia più “intelligente”: riguarda chi controlla dati, interfaccia e relazione con il cliente. In fondo, è sempre lì che si decide cosa resta nel carrello e cosa viene lasciato fuori.