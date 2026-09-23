Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Ormai sempre più persone in Italia acquistano online, non solo con piattaforme come Amazon. Anche Shopify sta dimostrando di essere tra le più apprezzate dal pubblico italiano.

Se tu stesso sta usando spesso questa soluzione per i tuoi acquisti sul web, c’è una novità firmata Meta che potrebbe interessarti. Una novità a base di intelligenza artificiale.

Novità Meta per gli utenti Shopify

Si chiama Muse AI ed è l’assistente virtuale sviluppato da Meta per svolgere compiti articolati e guidarti nelle tue attività quotidiane.

Presentato l’8 settembre, Muse può interagire attraverso un browser e sfruttare vari servizi collegati dall’utente per qualsiasi compito, dai viaggi alle email, fino alla ricerca di prodotti da acquistare in piattaforme come appunto Shopify.

Il Wall Street Journal ha infatti reso noto l’accordo siglato tra la Big Tech di Menlo Park e la rivale di Amazon, per permettere all’assistente di chiudere le transazioni direttamente tramite Shop Pay, il sistema di cassa rapida "one-tap" che conserva in sicurezza le informazioni di spedizione e di pagamento.

Non si sa ancora molto di come dovrebbe funzionare quest’integrazione. La promessa è comunque quella di affiancarti nell’attività, e portare a termine gli acquisti (sempre su tua richiesta esplicita). Per farlo, dovrai delegare all’agente di intelligenza artificiale sia la fase di ricerca del prodotto sia le procedure necessarie alla chiusura del pagamento.

Qualcosa di simile s’è visto anche con altre IA, seppur tra inevitabili alti e bassi. Comunque sia, è l’ennesima prova di come lo shopping sul web stia virando con decisione verso l’ecosistema dell’intelligenza artificiale, dove gli agenti si fanno carico dei passaggi più noiosi lasciando a te utente solo la scelta finale.

Tutti i vantaggi dell’integrazione IA

Non sono pochi i pro. Suggerire un articolo richiede di elaborare informazioni, ma acquistarlo significa selezionare il venditore giusto, accedere al proprio profilo e trasmettere l’ordine.

Ecco, tutto questo potrà essere delegato a Muse. Così facendo diventa decisamente più semplice e piacevole per fare acquisti, no? Tra l’altro, risparmieresti tempo, e avresti pure "l’accesso a una vasta gamma di negozi", per usare le parole di Alexandr Wang, Chief AI Officer di Meta, che ha commentato l’accordo in un post su X.

L’unico svantaggio potrebbe essere quello di rendere noti i propri dati personali all’IA. In realtà, come già precisato da Meta, Muse non ha visibilità diretta sulle password o sui metodi di pagamento degli utenti: le credenziali condivise vengono salvate in un archivio sicuro, che permette all’agente di adoperarle senza mostrarle.

Quando sarà disponibile Muse su Shopify

L’annuncio è di qualche giorno fa, pertanto ci vorrà ancora un po’ prima che il servizio diventi disponibile. Negli USA, però: solo lì Muse è disponibile come servizio gratuito accessibile dal sito internet muse.ai, o tramite app per iOS e Android e all’interno di WhatsApp.

L’IA di Meta non è infatti ancora accessibile per gli utenti italiani ed europei, pertanto l’integrazione non vale per il Vecchio Continente. Per ora, ovviamente: servirà del tempo prima di vederla in Europa, anche per via delle normative vigenti.

Tanto non è nemmeno difficile attivare Muse: basta spiegare all’agente cosa fare e si mette subito al lavoro, senza che tu debba avere alcuna competenza tecnica.