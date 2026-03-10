Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

ChatGPT integra la tecnologia di Shazam e permette di riconoscere una canzone direttamente nella chat. Ecco come attivare la funzione e come funziona il riconoscimento dei brani.

Capita spesso di ascoltare una canzone senza conoscerne il titolo. Per anni, la principale soluzione è stata aprire Shazam e avviare il riconoscimento del brano. Oggi questo passaggio può avvenire direttamente all’interno di ChatGPT.

L’integrazione tra il servizio di riconoscimento musicale di Apple e il chatbot consente infatti di identificare una traccia senza uscire dalla conversazione. La funzione sfrutta la tecnologia di Shazam e porta il riconoscimento dei brani direttamente nell’interfaccia della chat.

Cos’è Shazam?

Shazam, creato nel 1999, è un servizio di riconoscimento musicale progettato per identificare canzoni a partire da un breve frammento audio. Il sistema analizza il suono registrato e lo confronta con un vasto database di brani per individuare il titolo della traccia e il nome dell’artista.

Nel corso degli anni, Shazam, che ora include anche Viral Chart (funzione che rivela le canzoni virali del momento), è diventato uno degli strumenti più diffusi per scoprire la musica ascoltata alla radio o in un locale. Il servizio è stato acquisito da Apple nel 2017 per 400 milioni di dollari ed è oggi integrato in diversi prodotti dell’ecosistema dell’azienda, tra cui iPhone.

Riconoscere musica con Shazam e ChatGPT

La nuova integrazione porta la tecnologia di riconoscimento musicale di Shazam direttamente dentro ChatGPT. Gli utenti possono quindi chiedere al chatbot di identificare una canzone mentre utilizzano la chat.

Per attivare la funzione è necessario:

Collegarsi a ChatGPT da smartphone, tablet o PC; Accedere al proprio account; Aprire la schermata delle impostazioni della piattaforma; Entrare nella sezione dedicata alle app; Cercare Shazam e aggiungere l’integrazione.

Una volta completato il passaggio, il riconoscimento dei brani può essere richiamato avviando una nuova conversazione e selezionando l’icona “Shazam” prima di inviare una richiesta.

Quando la funzione viene attivata, il sistema utilizza la tecnologia di riconoscimento del servizio per analizzare l’audio e individuare la traccia. Il risultato viene mostrato direttamente nella conversazione sotto forma di scheda informativa con il titolo del brano, il nome dell’artista e l’immagine della copertina.

Dalla stessa schermata è possibile ascoltare un’anteprima della canzone senza uscire dalla chat. Se sul dispositivo è installata anche l’app Shazam, i brani riconosciuti tramite ChatGPT possono essere salvati direttamente nella libreria personale dell’utente.

Quando sarà disponibile la funzione in Italia?

L’integrazione tra Shazam e ChatGPT è attualmente in fase di distribuzione globale. La funzione è disponibile sulle versioni di ChatGPT per iOS, Android e sul web nelle aree in cui il servizio è già attivo.

Questo significa che il riconoscimento musicale può essere utilizzato su diverse piattaforme e non richiede necessariamente l’installazione dell’app Shazam. Chi utilizza già la piattaforma, tuttavia, può sincronizzare le canzoni identificate tramite ChatGPT con la propria libreria.

Come funziona?

Abbiamo testato la funzionalità, che si rivela utile e comoda nell’uso quotidiano. La procedura risulta però leggermente più macchinosa e lenta rispetto all’app ufficiale di Shazam (disponibile su App Store e Google Play Store). Nonostante questo limite, l’integrazione rappresenta comunque un passo interessante, perché dimostra ancora una volta come ChatGPT stia ampliando progressivamente le proprie funzioni e le possibilità di utilizzo all’interno della stessa conversazione.