Friggitrice ad aria Severin a metà prezzo, oggi costa pochissimo

La friggitrice ad aria Severin S-Fry Pizza & More è in offerta su Amazon con uno sconto del 49% e solo per oggi la paghi la metà. Permette di cucinare anche la pizza.

Amazon

Quando tra gli elettrodomestici arriva una novità è sempre una bella notizia. Ed è quello che accade con la friggitrice ad aria Severin Pizza & More, un modello due in uno che non solo svolge le attività tipiche di una friggitrice ad aria, ma lo puoi utilizzare anche come forno per cuocere la pizza. Un apparecchio utilissimo da avere in cucina e che da oggi troviamo anche in promo con uno sconto speciale del 49% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Oltre alla pizza e alle classiche patatine fritte puoi cucinare tantissime altre cose, dai muffin alle ali di pollo. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Severin S-Fry Pizza & More 85,99 € -49% 169,90 € Risparmi 83,91 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Severin S-Fry Pizza & More: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo dimezzato e super occasione per la friggitrice ad aria della Severin. Grazie alla promo Amazon da oggi è disponibile con uno sconto del 49% e la paghi solamente 85,99 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Severin S-Fry Pizza & More 85,99 € -49% 169,90 € Risparmi 83,91 € Acquista su Amazon

Severin S-Fry Pizza & More: caratteristiche e funzionalità

Una friggitrice ad aria sui generis. La Severin S-Fry Pizza & More non è solo in grado di cuocere le classiche patatine fritte, ma è realizzata in modo da cucinare anche la pizza. Infatti, il cestello è ottimizzato per ospitare una pizza intera, lavora con un riscaldamento sia superiore che inferiore da circa 2.100 W, distribuendo il calore in modo uniforme su tutta la superficie. Il risultato è una pizza croccante all’esterno e morbida all’interno, grazie anche alle impostazioni specifiche pensate separatamente per l’impasto fresco e per quello surgelato.

Con un cestello da 4 litri e una temperatura regolabile da 40 a 230°C, l’elettrodomestico si adatta a molte altre preparazioni oltre alla pizza: patatine, muffin, ali di pollo e altri piatti che risultano croccanti al punto giusto senza l’uso di olio in eccesso. Il timer integrato con segnale acustico avvisa quando la cottura è terminata, evitando che il cibo resti troppo a lungo in cottura.

La finestra di visualizzazione posizionata sul coperchio permette di controllare l’andamento della cottura in ogni momento, senza dover interrompere il processo aprendo il cestello e disperdendo il calore accumulato. Un dettaglio pratico soprattutto per la pizza, dove il timing della cottura fa spesso la differenza tra un risultato perfetto e uno bruciato.

Il design compatto e i piedini in gomma antiscivolo, garantiscono stabilità durante l’utilizzo anche su piani di lavoro non perfettamente lisci. Un elettrodomestico pensato per chi vuole ampliare le proprie possibilità in cucina senza rinunciare alla compattezza tipica delle friggitrici ad aria tradizionali.

Severin S-Fry Pizza & More 85,99 € -49% 169,90 € Risparmi 83,91 € Acquista su Amazon

Scopri altre friggitrici ad aria in promo da oggi su Amazon.

Offerta Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Fantastik Window 4000. A... 24,90 € -38% 39,90 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon Pietuley 3 Pezzi Contenitori per Friggitrice ad Aria in Sili... 12,38 €(4,13 € / unità) -31% 17,99 € Risparmi 5,61 € Acquista su Amazon Ufesa Friggitrice ad aria calda Macaw, 8,8 l, 2200 W, doppi ... 94,99 € -29% 133,27 € Risparmi 38,28 € Acquista su Amazon Stampi Grande in Silicone per Ninja Foodi FlexDrawer 10,4L A... 14,23 €(4,74 € / unità) -29% 19,99 € Risparmi 5,76 € Acquista su Amazon Pietuley 28 Pezzi Teglia per Friggitrice ad Aria philips Air... 23,31 € -29% 32,99 € Risparmi 9,68 € Acquista su Amazon