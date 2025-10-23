Severin, ora in offerta su Amazon la bistecchiera elettrica con grill

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se vuoi semplificare le grigliate di ogni giorno senza spendere troppo, questa è l’occasione giusta: la Severin KG 2398 è in offerta su Amazon con uno sconto del 25%. Una bistecchiera elettrica pratica e pensata per un utilizzo immediato: offre risultati convincenti nelle preparazioni di base, con una gestione semplice della cottura e un design concepito per essere maneggevole e sicuro nella quotidianità.

Nell’uso reale privilegia una cottura graduale e controllata, con regolazione continua della temperatura. Da segnalare che la selezione avviene tramite manopola min/max e l’unità non integra un tasto di accensione dedicato. Le piastre possono presentare una lieve curvatura, ma il comportamento generale resta equilibrato e adatto a un ampio ventaglio di ricette veloci.

Severin KG 2398: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Severin KG 2398 è proposta a 59,99€ grazie a uno sconto del 25%, una cifra molto interessante per portarsi a casa una griglia a contatto pronta all’uso per colazioni, pranzi e cene veloci. È la soluzione giusta se desideri una bistecchiera affidabile, con comandi immediati e dotazioni essenziali per limitare sporco e residui durante e dopo la cottura.

Severin KG 2398: le caratteristiche tecniche

Questa bistecchiera elettrica unisce praticità e versatilità: può funzionare come grill a contatto oppure con apertura a 180° per raddoppiare la superficie di cottura. Le piastre con rivestimento in ceramica e il rivestimento antiaderente facilitano la pulizia e aiutano a ottenere una cottura uniforme, mentre la vaschetta raccogliliquidi riduce il disordine sul piano di lavoro. La maniglia Safe Touch offre presa sicura durante l’utilizzo.

Sotto la scocca, la Severin KG 2398 mette a disposizione 1800 Watt di potenza (230 V) e una regolazione della temperatura continua tramite selettore. Il corpo in plastica, le dimensioni di 35 x 32 x 13 cm e il peso di 4,19 kg la rendono adatta a cucine di qualsiasi dimensione. Non è presente lo spegnimento automatico: un dettaglio da considerare nella gestione quotidiana. Una proposta concreta per chi desidera un dispositivo funzionale, con dotazioni mirate e un occhio alla sicurezza.

