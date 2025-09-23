Severin MW 7752, il microonde 3 in 1 in offerta su Amazon con sconto al 43%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Hai mai provato a scaldare una pizza al microonde e trovarti davanti un impasto molle e poco invitante? Oppure a usare il forno tradizionale solo per due panini, aspettando minuti preziosi perché raggiunga la temperatura giusta? In cucina capita spesso di volere praticità senza rinunciare al gusto, soprattutto quando il tempo è poco.

Ecco perché il Severin MW 7752 può diventare l’alleato perfetto: un microonde 3 in 1 convincente per dotazione e prezzo, un potenziale best buy, che grazie allo sconto del 43% puoi portare a casa a soli 99,99€.

Combina microonde, griglia e aria calda fino a 200 °C per risultati croccanti su pizza, panini, torte e verdure, e include un piatto per pizza antiaderente perfetto per teglie fino a Ø circa 28 cm. La funzione Favourite Dish memorizza fino a tre preparazioni preferite, mentre i 10 livelli di potenza e gli 8 programmi automatici semplificano ogni ricetta, dal riscaldamento rapido alla cottura uniforme.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Severin MW 7752 - Forno a microonde 3 in 1 con griglia e funzione di riscaldamento fino a 200 °C, mini forno a microonde con piatto per pizza antiaderente, colore nero

Severin MW 7752: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il Severin MW 7752 è in offerta su Amazon a 99,99€ con sconto del 43%. Considerando la riduzione indicata, il risparmio è di circa 75€ rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità interessante per chi desidera un microonde che all’occorrenza si comporta da mini forno con griglia e aria calda fino a 200 °C. Per tutti i dettagli e per approfittare della promo, vai alla pagina dell’offerta.

Severin MW 7752 - Forno a microonde 3 in 1 con griglia e funzione di riscaldamento fino a 200 °C, mini forno a microonde con piatto per pizza antiaderente, colore nero

Severin MW 7752: le caratteristiche tecniche

Il Severin MW 7752 punta sulla versatilità: la combinazione di microonde, grill e aria calda consente di cuocere e dorare in modo uniforme. Grazie alla funzione grill e al ricircolo dell’aria ottieni superfici croccanti su pizze, focacce e panini, mentre la temperatura fino a 200 °C e la funzione di calore superiore e inferiore ampliano il ventaglio di ricette, dalle torte alle verdure.

La modalità Favourite Dish permette di memorizzare potenza e tempi per fino a tre piatti, richiamandoli con un solo pulsante. A supporto ci sono 8 programmi automatici e 10 livelli di potenza per adattarsi a ingredienti e preparazioni differenti.

In dotazione trovi il piatto per pizza antiaderente (Ø circa 28 cm), ideale sia per pizze surgelate sia per impasti fatti in casa. Nei dettagli tecnici spiccano il marchio SEVERIN, il modello MW 7752 e le dimensioni di 43,5 x 48,3 x 28,1 cm con peso di 15,26 kg.

È presente anche la funzione di preriscaldamento, utile per portare rapidamente il vano cottura alla temperatura desiderata prima di infornare. Una soluzione completa per chi vuole un unico elettrodomestico capace di riscaldare, gratinare e cuocere con praticità.

Severin MW 7752 - Forno a microonde 3 in 1 con griglia e funzione di riscaldamento fino a 200 °C, mini forno a microonde con piatto per pizza antiaderente, colore nero