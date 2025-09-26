Severin KA 9315, ora in offerta al 30% la macchina da caffè americano con doppio filtro

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Preparare più tazze di caffè in una volta sola è la soluzione ideale per uffici, famiglie numerose o momenti di convivialità. La Severin KA 9315 offre doppio filtro e due caraffe termiche per servire fino a 16 tazze di caffè americano senza attese. Oggi è proposta con una riduzione che la rende un’opzione interessante per chi cerca quantità e praticità senza complicazioni.

Se cerchi una macchina da caffè americano capace di servire gruppi senza attese, la Severin KA 9315 è una scelta ideale. Il suo punto di forza è la preparazione contemporanea di due caraffe da 8 tazze, ideale per uffici, pensioni e ristoranti.

A completare il pacchetto ci sono due caraffe termiche con coperchio per infusione che mantengono il caffè caldo, indicatori frontali del livello dell’acqua per una gestione immediata e scomparto avvolgicavo integrato per ordine e praticità. Oggi è proposta con uno sconto del 30% e un link diretto all’offerta su Amazon per portarla a casa a 89,99€.

Severin KA 9315: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta la Severin KA 9315 a 89,99€ grazie a uno sconto del 30%. In termini pratici significa un risparmio di circa 38,57€ sul prezzo di riferimento: un’occasione concreta per chi ha bisogno di una macchina capiente e veloce, senza salire di prezzo rispetto a soluzioni più complesse.

Severin KA 9315: le caratteristiche tecniche

La Severin KA 9315 punta sull’efficienza in ambienti condivisi: permette la preparazione simultanea di due caraffe da 8 tazze, così da servire più persone alla volta con un flusso costante. Le due caraffe termiche con coperchio per infusione garantiscono un calore prolungato e versatilità d’uso.

La gestione quotidiana è semplificata dai due indicatori frontali del livello dell’acqua e dallo scomparto per cavi integrato, mentre lo spegnimento automatico incrementa sicurezza e praticità. In dettaglio: Marchio Severin, Modello 9315, Colore nero; voltaggio 220 Volt; caratteristiche speciali brocca e spegnimento automatico.

Le dimensioni sono 25,5 x 39,5 x 36,6 cm con peso di 4,39 kg. Indicata inoltre una classe di efficienza etichetta energetica "A to G" e un consumo annuo di energia di 5 Watt. Un set di funzioni solide e concrete, pensate per chi privilegia quantità, continuità di servizio e semplicità di gestione.

