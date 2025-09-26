Libero
OFFERTE

Severin KA 9315, ora in offerta al 30% la macchina da caffè americano con doppio filtro

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Severin KA 9315, ora in offerta al 30% la macchina da caffè americano con doppio filtro Amazon

Preparare più tazze di caffè in una volta sola è la soluzione ideale per uffici, famiglie numerose o momenti di convivialità. La Severin KA 9315 offre doppio filtro e due caraffe termiche per servire fino a 16 tazze di caffè americano senza attese. Oggi è proposta con una riduzione che la rende un’opzione interessante per chi cerca quantità e praticità senza complicazioni.

Se cerchi una macchina da caffè americano capace di servire gruppi senza attese, la Severin KA 9315 è una scelta ideale. Il suo punto di forza è la preparazione contemporanea di due caraffe da 8 tazze, ideale per uffici, pensioni e ristoranti.

A completare il pacchetto ci sono due caraffe termiche con coperchio per infusione che mantengono il caffè caldo, indicatori frontali del livello dell’acqua per una gestione immediata e scomparto avvolgicavo integrato per ordine e praticità. Oggi è proposta con uno sconto del 30% e un link diretto all’offerta su Amazon per portarla a casa a 89,99€.

Severin KA 9315 - Macchina da caffè a doppio filtro con 2 taniche termiche

Severin KA 9315 - Macchina da caffè a doppio filtro con 2 taniche termiche

89,99 €129,30 € -39,31 € (30%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Severin KA 9315: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta la Severin KA 9315 a 89,99€ grazie a uno sconto del 30%. In termini pratici significa un risparmio di circa 38,57€ sul prezzo di riferimento: un’occasione concreta per chi ha bisogno di una macchina capiente e veloce, senza salire di prezzo rispetto a soluzioni più complesse.

Se vuoi approfittarne, ecco il collegamento diretto all’offerta. Considerata la natura della promo, potrebbe variare senza preavviso: conviene agire rapidamente.

Severin KA 9315 - Macchina da caffè a doppio filtro con 2 taniche termiche

Severin KA 9315 - Macchina da caffè a doppio filtro con 2 taniche termiche

89,99 €129,30 € -39,31 € (30%)

Severin KA 9315: le caratteristiche tecniche

La Severin KA 9315 punta sull’efficienza in ambienti condivisi: permette la preparazione simultanea di due caraffe da 8 tazze, così da servire più persone alla volta con un flusso costante. Le due caraffe termiche con coperchio per infusione garantiscono un calore prolungato e versatilità d’uso.

La gestione quotidiana è semplificata dai due indicatori frontali del livello dell’acqua e dallo scomparto per cavi integrato, mentre lo spegnimento automatico incrementa sicurezza e praticità. In dettaglio: Marchio Severin, Modello 9315, Colore nero; voltaggio 220 Volt; caratteristiche speciali brocca e spegnimento automatico.

Le dimensioni sono 25,5 x 39,5 x 36,6 cm con peso di 4,39 kg. Indicata inoltre una classe di efficienza etichetta energetica "A to G" e un consumo annuo di energia di 5 Watt. Un set di funzioni solide e concrete, pensate per chi privilegia quantità, continuità di servizio e semplicità di gestione.

Severin KA 9315 - Macchina da caffè a doppio filtro con 2 taniche termiche

Severin KA 9315 - Macchina da caffè a doppio filtro con 2 taniche termiche

89,99 €129,30 € -39,31 € (30%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

WeWALK

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963