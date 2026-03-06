Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

La settimana che si avvia alla conclusione è stata ricca di novità con l'arrivo dei prodotti Apple, gli annunci di Amazon, le indiscrezioni sul futuro di Samsung e molto altro ancora

La settimana che si avvia alla conclusione è stata ricca di novità per il mondo tech con Apple super protagonista, grazie a una serie di annunci con cui l’azienda di Cupertino ha rivoluzionato la sua gamma di prodotti. Ci sono anche altre novità da tenere d’occhio, però. Di seguito andremo a riepilogare cosa è successo in questi giorni.

Le novità di Apple

Come detto in apertura, Apple è stata la protagonista assoluta della settimana. L’azienda di Cupertino ha presentato il nuovo iPhone 17e, modello che diventa l’entry level della gamma iPhone. La grande novità, rispetto al 16e, è il passaggio ai 256 GB di memoria come taglio base.

Le novità non finiscono qui, però. Apple, infatti, ha svelato anche il MacBook Neo. Anche in questo caso si tratta del nuovo entry level della gamma che utilizza il chip A18 Pro (quello di iPhone 16 Pro). Il modello parte da 699 euro ma ha una dotazione di memoria molto limitata, la tastiera non retroilluminata e qualche altro compromesso che farà discutere.

Tra le novità della settimana, inoltre, si registra anche il debutto dei nuovi MacBook Pro con M5 Pro/Max e dei nuovi MacBook Air con M5. Al debutto anche i nuovi iPad Air con chip M4. Tutti i nuovi prodotti annunciati da Apple sono già disponibili in preordine.

Le novità di Samsung

Dopo la presentazione dei Galaxy S26 avvenuta la scorsa settimana, Samsung torna protagonista delle news con nuove conferme in merito ai prezzi dei Galaxy A37 e A57, i nuovi mid-range che debutteranno nelle prossime settimane e che costeranno di più rispetto alle generazioni precedenti.

Da segnalare anche che l’azienda ha fissato un obiettivo ambizioso: dopo l’ottimo lavoro svolto con Exynos 2600, il chip a 2 nm utilizzato dai Galaxy S26 e S26+, Samsung vuole ora portare i chip Exynos su tutta la gamma Galaxy, riducendo la dipendenza da partner esterni come Qualcomm e MediaTek. In tema di S26, potete dare un’occhiata anche a un interessante confronto tra Galaxy S26 Ultra e il suo predecessore. Nel frattempo, al MWC l’azienda ha presentato il concept Mobile Slidable.

Le altre notizie dal mondo tech

Tra le notizie della settimana si segnala la nuova iniziativa con cui l’Australia vuole bloccare l’uso dei chatbot per i minori, dopo aver già vietato l’accesso ai social per i giovanissimi, confermando così una politica intransigente per quanto riguarda l’uso di servizi digitali.

In tema di privacy, invece, arriva il blocco agli screenshot su Telegram mentre debutta la nuova app Nearby Glasses che permette di individuare se qualcuno nei dintorni sta usando degli occhiali smart.

Nel frattempo è arrivata la smentita relativa alle indiscrezioni legate a un possibile arrivo di Windows 12 già nel corso del 2026. Segnaliamo anche che Amazon ha annunciato le date della Festa delle Offerte di Primavera con tanti sconti in arrivo sullo store.